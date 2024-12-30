НАТО посилить присутність у Балтійському морі через пошкодження підводних кабелів

У НАТО пошкодження кабелів розглядають як можливу диверсію

Корабель у морі (Ілюстративне фото: пресслужба НАТО)

НАТО має намір посилити присутність у Балтійському морі після інциденту з пошкодженням підводних кабелів. Про це повідомила пресслужба Альянсу.

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У понеділок, 30 грудня, члени Альянсу зустрілися у штаб-квартирі НАТО, щоб обговорити безпеку критичної інфраструктури в Балтійському морі після пошкодження підводних кабелів, що з’єднують Естонію та Фінляндію.

Пошкодження кабелів, яке розслідує фінська влада, є одним із кількох останніх інцидентів у Балтійському морі, які розглядаються як можлива диверсія.

Союзники висловили повну солідарність з Естонією та Фінляндією. З метою збереження пильності, підвищення обізнаності про ситуацію та запобігання майбутнім інцидентам НАТО посилює свою військову присутність у Балтійському морі.

Члени Альянсу також розглядають інші заходи щодо усунення потенційних загроз для критично важливої ​​підводної інфраструктури, зокрема за підтримки Морського центру НАТО з безпеки критично важливої ​​підводної інфраструктури, створеного в травні поточного року.

25 грудня вийшов з ладу естонсько-фінський морський кабель Estlink 2. Його ремонт може тривати до літа наступного року.

26 грудня фінська влада затримала нафтовий танкер Eagle S, що є частиною тіньового флоту Росії, за підозрою в пошкодженні підводного електричного кабелю з Естонією Estlink 2.

27 грудня повідомлялось, що ЄС збирається посилити санкції проти російського тіньового флоту у відповідь на пошкодження електричних і телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі.