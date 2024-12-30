НАТО усилит присутствие в Балтийском море из-за повреждений подводных кабелей

В НАТО повреждение кабелей рассматривают как возможную диверсию

Корабль в море (Иллюстративное фото: пресс-служба НАТО)

НАТО намерено усилить присутствие в Балтийском море после инцидента с повреждением подводных кабелей. Об этом сообщила пресс-служба Альянса.

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В понедельник, 30 декабря, члены Альянса встретились в штаб-квартире НАТО, чтобы обсудить безопасность критической инфраструктуры в Балтийском море после повреждения подводных кабелей, соединяющих Эстонию и Финляндию.

Повреждение кабелей, расследуемое финскими властями, является одним из нескольких последних инцидентов в Балтийском море, которые рассматриваются как возможная диверсия.

Союзники выразили полную солидарность с Эстонией и Финляндией. С целью сохранения бдительности, повышения осведомленности о ситуации и предотвращения будущих инцидентов НАТО усиливает свое военное присутствие в Балтийском море.

Члены НАТО также рассматривают другие меры по устранению потенциальных угроз для критически важной подводной инфраструктуры, в частности при поддержке Морского центра НАТО по безопасности критически важной подводной инфраструктуры, созданного в мае текущего года.

25 декабря вышел из строя эстонско-финский морской кабель Estlink 2. Его ремонт может продолжаться до лета следующего года.

26 декабря финские власти задержали нефтяной танкер Eagle S, являющийся частью теневого флота России, по подозрению в повреждении подводного электрического кабеля с Эстонией Estlink 2.

27 декабря сообщалось, что ЕС намерен усилить санкции против российского теневого флота в ответ на повреждения электрических и телекоммуникационных кабелей в Балтийском море.