НАТО усилит присутствие в Балтийском море из-за повреждений подводных кабелей
НАТО намерено усилить присутствие в Балтийском море после инцидента с повреждением подводных кабелей. Об этом сообщила пресс-служба Альянса.
В понедельник, 30 декабря, члены Альянса встретились в штаб-квартире НАТО, чтобы обсудить безопасность критической инфраструктуры в Балтийском море после повреждения подводных кабелей, соединяющих Эстонию и Финляндию.
Повреждение кабелей, расследуемое финскими властями, является одним из нескольких последних инцидентов в Балтийском море, которые рассматриваются как возможная диверсия.
Союзники выразили полную солидарность с Эстонией и Финляндией. С целью сохранения бдительности, повышения осведомленности о ситуации и предотвращения будущих инцидентов НАТО усиливает свое военное присутствие в Балтийском море.
Члены НАТО также рассматривают другие меры по устранению потенциальных угроз для критически важной подводной инфраструктуры, в частности при поддержке Морского центра НАТО по безопасности критически важной подводной инфраструктуры, созданного в мае текущего года.
- 25 декабря вышел из строя эстонско-финский морской кабель Estlink 2. Его ремонт может продолжаться до лета следующего года.
- 26 декабря финские власти задержали нефтяной танкер Eagle S, являющийся частью теневого флота России, по подозрению в повреждении подводного электрического кабеля с Эстонией Estlink 2.
- 27 декабря сообщалось, что ЕС намерен усилить санкции против российского теневого флота в ответ на повреждения электрических и телекоммуникационных кабелей в Балтийском море.