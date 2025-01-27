Швеция заявила о задержании судна по подозрению в повреждении кабеля на Балтике
Служба безопасности Швеции проводит предварительное расследование для выяснения обстоятельств повреждения кабеля между Швецией и Латвией в Балтийском море. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Преступление квалифицировано как диверсия.
"В рамках предварительного расследования принят ряд мер, в том числе задержано судно, подозреваемое в совершении диверсии", – говорится в сообщении.
Ведомство проводит расследование, поскольку речь идет о серьезном преступлении, которое может быть частично направлено против шведских интересов. Расследование возглавляется прокурором Государственного управления по безопасности.
Служба государственной безопасности тесно сотрудничает с несколькими ведомствами, чтобы выяснить обстоятельства событий в Балтийском море. Среди них – Береговая охрана, Вооруженные силы и полиция.
Название судна и другие подробности пока не приводятся.
Ранее стало известно о повреждении подводного оптоволоконного кабеля Латвийского государственного центра радио и телевидения. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня созвала по этому поводу совещание ответственных структур и служб.
Впоследствии премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна поможет в расследовании очередного повреждения подводного кабеля в Балтийском море.
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