Швеция заявила о задержании судна по подозрению в повреждении кабеля на Балтике

Швеция квалифицировала повреждение подводного кабеля в Балтийском море как диверсию

Балтийское море (Иллюстративное фото: Toms Kalnins/EPA)

Служба безопасности Швеции проводит предварительное расследование для выяснения обстоятельств повреждения кабеля между Швецией и Латвией в Балтийском море. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Преступление квалифицировано как диверсия.

"В рамках предварительного расследования принят ряд мер, в том числе задержано судно, подозреваемое в совершении диверсии", – говорится в сообщении.

Ведомство проводит расследование, поскольку речь идет о серьезном преступлении, которое может быть частично направлено против шведских интересов. Расследование возглавляется прокурором Государственного управления по безопасности.

Служба государственной безопасности тесно сотрудничает с несколькими ведомствами, чтобы выяснить обстоятельства событий в Балтийском море. Среди них – Береговая охрана, Вооруженные силы и полиция.

Название судна и другие подробности пока не приводятся.

Ранее стало известно о повреждении подводного оптоволоконного кабеля Латвийского государственного центра радио и телевидения. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня созвала по этому поводу совещание ответственных структур и служб.

Впоследствии премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна поможет в расследовании очередного повреждения подводного кабеля в Балтийском море.