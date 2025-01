В территориальных водах Британии зафиксировали российский корабль-шпион – фото

Корабли Королевского военно-морского флота Великобритании вышли в море для наблюдения за российским кораблем-шпионом, вошедшим в британские воды на днях. Об этом сообщил министр обороны Британии Джон Хили во время выступления в Палате общин, его слова приводит Sky News.

По словам министра, корабль "Янтарь" сейчас находится в Северном море, пройдя через британские воды.

"Позвольте мне объяснить, что это российский разведывательный корабль, который используется для сбора разведданных и картографирования критической подводной инфраструктуры Великобритании", – добавил министр.

Для наблюдения за кораблем-шпионом были направлены два судна.

""Янтарь" вошел в исключительную экономическую зону Великобритании примерно в 45 милях [свыше 70 км] от британского побережья в понедельник", — сказал Хили.

В последние два дня Королевский военно-морской флот развернул корабли HMS Somerset и HMS Tyne для ежеминутного мониторинга судна в британских водах, подчеркнул министр.

Он предупредил, что многие варианты, которые он хотел бы иметь для удержания под контролем иностранных судов в водах Британии, просто "недоступны" согласно международному праву.

"Мы защищаем более яростно, чем любая другая нация в мире, свободу судоходства в наших морях, и корабли всех государств могут плавать через наши территориальные воды, они имеют право мирного прохода", — заявил Хили.

