После повреждения кабелей НАТО запустило миссию на Балтике для защиты инфраструктуры
НАТО запускает новую миссию в Балтийском море "Baltic Sentry" (Балтийский страж) для защиты критической подводной инфраструктуры стран-членов Альянса. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Марк Рютте по результатам саммита стран Балтийского моря в столице Финляндии Хельсинки.
На мероприятии Рютте заявил о начале новой военной деятельности Альянса по усилению защиты критически важной инфраструктуры.
"Baltic Sentry" должно усилить военное присутствие НАТО на Балтике и улучшить способность союзников реагировать на дестабилизационные действия.
В состав инициативы войдут фрегаты и морские патрульные самолеты. Генсек Альянса также сообщил о развертывании новых технологий, включая небольшой флот военно-морских беспилотников.
Рютте подчеркнул, что НАТО будет работать со всеми союзниками для интеграции национальных средств наблюдения для улучшения способности защищать критически важную подводную инфраструктуру и реагировать в случае необходимости.
Североатлантический союз будет продолжать работать в рамках созданной им Сети критически важной подводной инфраструктуры, включающей промышленность, для исследования дальнейших способов защиты инфраструктуры и повышения устойчивости подводных объектов.
В ходе саммита лидеры всего Балтийского региона обсудили растущую угрозу критически важной подводной инфраструктуре. Генсек отметил, что недавняя диверсия повредила энергетические и коммуникационные кабели, однако он уверен, что "работая вместе со всеми членами Альянса, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность не только своей критической инфраструктуры, но и всего, что нам дорого".
Кроме того, Рютте отметил важность надежного правоприменения и акцентировал, что Финляндия арестом судна-нарушителя продемонстрировала, что жесткие действия в рамках закона возможны.
"Капитаны судов должны понимать, что потенциальные угрозы нашей инфраструктуре будут иметь последствия, включая возможную высадку на борт, конфискацию и арест", – отметил генсек.
Также участники саммита в Хельсинки подписали общую декларацию.
Накануне, 13 января, министр обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил, что следы якоря были обнаружены еще на одном силовом кабеле в Балтийском море.
- В декабре 2024 года из строя вышел эстонско-финский морской энергокабель Estlink 2, это уже третий подобный инцидент за 15 месяцев.
- Позже Финляндия по подозрению в повреждении кабеля задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука, который в составе "теневого флота" перевозил российскую нефть.
- Электрокабель Estlink 2 будут восстанавливать в течение семи месяцев.