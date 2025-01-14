После повреждения кабелей НАТО запустило миссию на Балтике для защиты инфраструктуры

В инициативу войдут фрегаты и морские патрульные самолеты, а также небольшой флот военно-морских беспилотников

Фото: НАТО

НАТО запускает новую миссию в Балтийском море "Baltic Sentry" (Балтийский страж) для защиты критической подводной инфраструктуры стран-членов Альянса. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Марк Рютте по результатам саммита стран Балтийского моря в столице Финляндии Хельсинки.

На мероприятии Рютте заявил о начале новой военной деятельности Альянса по усилению защиты критически важной инфраструктуры.

"Baltic Sentry" должно усилить военное присутствие НАТО на Балтике и улучшить способность союзников реагировать на дестабилизационные действия.

В состав инициативы войдут фрегаты и морские патрульные самолеты. Генсек Альянса также сообщил о развертывании новых технологий, включая небольшой флот военно-морских беспилотников.

Рютте подчеркнул, что НАТО будет работать со всеми союзниками для интеграции национальных средств наблюдения для улучшения способности защищать критически важную подводную инфраструктуру и реагировать в случае необходимости.

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Североатлантический союз будет продолжать работать в рамках созданной им Сети критически важной подводной инфраструктуры, включающей промышленность, для исследования дальнейших способов защиты инфраструктуры и повышения устойчивости подводных объектов.

В ходе саммита лидеры всего Балтийского региона обсудили растущую угрозу критически важной подводной инфраструктуре. Генсек отметил, что недавняя диверсия повредила энергетические и коммуникационные кабели, однако он уверен, что "работая вместе со всеми членами Альянса, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность не только своей критической инфраструктуры, но и всего, что нам дорого".

Кроме того, Рютте отметил важность надежного правоприменения и акцентировал, что Финляндия арестом судна-нарушителя продемонстрировала, что жесткие действия в рамках закона возможны.

"Капитаны судов должны понимать, что потенциальные угрозы нашей инфраструктуре будут иметь последствия, включая возможную высадку на борт, конфискацию и арест", – отметил генсек.

Также участники саммита в Хельсинки подписали общую декларацию.

Накануне, 13 января, министр обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил, что следы якоря были обнаружены еще на одном силовом кабеле в Балтийском море.

В декабре 2024 года из строя вышел эстонско-финский морской энергокабель Estlink 2, это уже третий подобный инцидент за 15 месяцев.

Позже Финляндия по подозрению в повреждении кабеля задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука, который в составе "теневого флота" перевозил российскую нефть.

Электрокабель Estlink 2 будут восстанавливать в течение семи месяцев.