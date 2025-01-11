НАТО направляет два судна в Балтику после повреждения кабеля между Финляндией и Эстонией
НАТО усиливает свои операции по наблюдению в регионе Балтийского моря, направив туда два судна после повреждения подводных кабелей между Финляндией и Эстонией. Об этом сообщила финская министерша иностранных дел Элина Валтонен, передает Bloomberg.
Чиновница призвала политиков усилить техническое наблюдение за районом, отметив, что невозможно контролировать всю активность подлодок с помощью кораблей.
По словам Валтонен, более широкое присутствие НАТО в регионе имеет "успокаивающий и стабилизирующий эффект" и Финляндия "очень рада этому решению".
Во вторник, 14 января, Эстония и Финляндия в Хельсинки будут совместно проводить саммит с членами НАТО со всего Балтийского моря, чтобы обсудить обеспечение безопасности критически важных подводных объектов.
В декабре 2024 года из строя вышел эстонско-финский морской энергокабель Estlink 2, это уже третий подобный инцидент за 15 месяцев. Из-за события Эстония направила собственное военное судно для патрулирования одного из двух электрических кабелей, соединяющего страну с Финляндией.
Позже Финляндия по подозрению в повреждении кабеля задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука, который в составе "теневого флота" перевозил российскую нефть.
- Полиция Финляндии обнаружила на дне Балтийского моря следы, вероятно принадлежащие якорю этого танкера. Позже нашли сам якорь и подняли его со дна Финского залива.
- Судно все еще находится в статусе задержанного по подозрению в умышленном повреждении кабеля, и финский суд отказал в его освобождении.
- Электрокабель Estlink 2 будут восстанавливать в течение семи месяцев.