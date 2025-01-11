НАТО направляет два судна в Балтику после повреждения кабеля между Финляндией и Эстонией

Ранее Финляндия задержала танкер из "теневого флота" России по подозрению в причастности к инциденту

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НАТО усиливает свои операции по наблюдению в регионе Балтийского моря, направив туда два судна после повреждения подводных кабелей между Финляндией и Эстонией. Об этом сообщила финская министерша иностранных дел Элина Валтонен, передает Bloomberg.

Чиновница призвала политиков усилить техническое наблюдение за районом, отметив, что невозможно контролировать всю активность подлодок с помощью кораблей.

По словам Валтонен, более широкое присутствие НАТО в регионе имеет "успокаивающий и стабилизирующий эффект" и Финляндия "очень рада этому решению".

Во вторник, 14 января, Эстония и Финляндия в Хельсинки будут совместно проводить саммит с членами НАТО со всего Балтийского моря, чтобы обсудить обеспечение безопасности критически важных подводных объектов.

В декабре 2024 года из строя вышел эстонско-финский морской энергокабель Estlink 2, это уже третий подобный инцидент за 15 месяцев. Из-за события Эстония направила собственное военное судно для патрулирования одного из двух электрических кабелей, соединяющего страну с Финляндией.

Позже Финляндия по подозрению в повреждении кабеля задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука, который в составе "теневого флота" перевозил российскую нефть.