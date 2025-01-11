НАТО скеровує два судна до Балтики після пошкодження кабелю між Фінляндією та Естонією

Раніше Фінляндія затримала танкер з "тіньового флоту" Росії за підозрою в причетності до інциденту

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НАТО посилює свої операції зі спостереження у регіоні Балтійського моря, скерувавши туди два судна після пошкодження підводних кабелів між Фінляндією та Естонією. Про це повідомила фінська міністерка закордонних справ Еліна Валтонен, передає Bloomberg.

Посадовиця закликала політиків посилити технічне спостереження за районом, зазначивши, що неможливо контролювати усю активність підводних човнів за допомогою кораблів.

За словами Валтонен, ширша присутність НАТО у регіоні має "заспокійливий та стабілізуючий ефект" й Фінляндія "дуже рада цьому рішенню".

У вівторок, 14 січня, Естонія та Фінляндія у Гельсінкі спільно проводитимуть саміт з членами НАТО з усього Балтійського моря, аби обговорити забезпечення безпеки критично важливих підводних об'єктів.

У грудні 2024 року з ладу вийшов естонсько-фінський морський енергокабель Estlink 2, це вже третій подібний інцидент за 15 місяців. Через подію Естонія надіслала власне військове судно для патрулювання одного з двох електричних кабелів, що з'єднує країну з Фінляндією.

Згодом Фінляндія за підозрою в пошкодженні кабелю затримала танкер Eagle S під прапором Островів Кука, який у складі "тіньового флоту" перевозив російську нафту.