Після пошкодження кабелів НАТО запустило місію на Балтиці для захисту підводної інфраструктури

До ініціативи увійдуть фрегати та морські патрульні літаки, а також невеликий флот військово-морських безпілотників

Фото: НАТО

НАТО запускає нову місію у Балтійському морі "Baltic Sentry" (Балтійський вартовий) для захисту критичної підводної інфраструктури країн-членів Альянсу. Про це повідомив генеральний секретар організації Марк Рютте за результатами саміту країн Балтійського моря у столиці Фінляндії Гельсінкі.

На заході Рютте заявив про початок нової військової діяльності Альянсу з посилення захисту критично важливої інфраструктури.

"Baltic Sentry" має посилити військову присутність НАТО на Балтиці та покращити здатність союзників реагувати на дестабілізаційні дії.

До складу ініціативи зокрема увійдуть фрегати та морські патрульні літаки. Генсек Альянсу також повідомив про розгортання нових технологій, зокрема невеликого флоту військово-морських безпілотників.

Рютте підкреслив, що НАТО працюватиме з усіма союзниками для інтеграції національних засобів спостереження задля покращення здатності захищати критично важливу підводну інфраструктуру та реагувати у разі необхідності.

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Альянс продовжуватиме працювати у межах створеної ним Мережі критично важливої підводної інфраструктури, що включає промисловість, для дослідження подальших способів захисту інфраструктури та підвищення стійкості підводних об'єктів.

Під час саміту лідери з усього Балтійського регіону обговорили зростаючу загрозу критично важливій підводній інфраструктурі. Генсек зазначив, що нещодавня диверсія пошкодила енергетичні та комунікаційні кабелі, проте він впевнений, що "працюючи разом з усіма членами Альянсу, ми зробимо все можливе, аби забезпечити безпеку не лише своєї критичної інфраструктури, але й усього, що нам дорого".

Окрім цього Рютте наголосив на важливості надійного правозастосування й акцентував на тому, що Фінляндія арештом судна-порушника продемонструвала, що жорсткі дії у рамках закону можливі.

"Капітани суден повинні розуміти, що потенційні загрози нашій інфраструктурі матимуть наслідки, включаючи можливу висадку на борт, конфіскацію та арешт", – зазначив генсек.

Також учасники саміту в Гельсінки підписали спільну декларацію.

Напередодні, 13 січня, міністр оборони Швеції Карл-Оскар Болін повідомив, що сліди від якоря були виявлені ще на одному силовому кабелі в Балтійському морі.

У грудні 2024 року з ладу вийшов естонсько-фінський морський енергокабель Estlink 2, це вже третій подібний інцидент за 15 місяців.

Згодом Фінляндія за підозрою в пошкодженні кабелю затримала танкер Eagle S під прапором Островів Кука, який у складі "тіньового флоту" перевозив російську нафту.

Електрокабель Estlink 2 будуть відновлювати впродовж семи місяців.