У територіальних водах Британії зафіксували російський корабель-шпигун – фото

Кораблі Королівського військово-морського флоту Великої Британії вийшли у море для спостереження за російським кораблем-шпигуном, який увійшов у британські води днями. Про це повідомив міністр оборони Британії Джон Гілі під час виступу в Палаті громад, його слова наводить Sky News.

За словами міністра, корабель "Янтар" зараз перебуває в Північному морі, пройшовши через британські води.

"Дозвольте мені пояснити, що це російський розвідувальний корабель, який використовується для збору розвідданих і картографування критичної підводної інфраструктури Великої Британії", – додав міністр.

Для спостереження за кораблем-шпигуном було скеровано два судна.

""Янтар" увійшов у виключну економічну зону Великої Британії приблизно в 45 милях [понад 70 км] від британського узбережжя в понеділок", – сказав Гілі.

Протягом останніх двох днів Королівський військово-морський флот розгорнув кораблі HMS Somerset і HMS Tyne для щохвилинного моніторингу судна в британських водах, наголосив міністр.

Він попередив, що багато варіантів, які він хотів би мати для утримання під контролем іноземних суден у водах Британії, просто "недоступні" згідно з міжнародним правом.

"Ми захищаємо більш люто, ніж будь-яка інша нація у світі, свободу судноплавства в наших морях, і кораблі всіх держав можуть плавати через наші територіальні води, вони мають право мирного проходу", – заявив Гілі.

"We see you, we know what you're doing and we will not shy away from robust action to protect this country". @RoyalNavy vessels have been tracking a Russian spy ship in the English Channel just weeks after it was caught loitering over critical undersea infrastructure. pic.twitter.com/rqF4xuB4Yj