В Балтийском море поврежден кабель Латвийского центра радио и телевидения

Системой мониторинга были зафиксированы перебои в передаче данных на участке Вентспилс – Готланд

Балтийское море (Иллюстративное фото: Marcin Bielecki/EPA)

Утром в воскресенье, 26 января, был поврежден подводный оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио и телевидения. Об этом сообщил вещатель LSM.

Система мониторинга зафиксировала перебои в передаче данных на участке Вентспилс – Готланд. Организация продолжает предоставлять услуги передачи данных, используя другие маршруты. Возможно замедление скорости, хотя в основном это не касается конечных пользователей в Латвии, отметили в компании.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня созвала по этому поводу совещание ответственных структур и служб.

"Продолжаем сотрудничать с НАТО и странами региона Балтийского моря, чтобы выяснить обстоятельства и расследовать происходящее", – написала она в социальной сети X.

Латвийские военные обследовали находившееся рядом с местом аварии судно и продолжают изучать движение в этом районе, рассказал командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил страны адмирал Марис Поленцс.

Также он сообщил, что военные анализируют движения других судов в районе инцидента, они уже передали имеющуюся информацию союзникам и сейчас тесно сотрудничают с Морскими силами Швеции (кабель поврежден в водах, принадлежащих этой стране).

Вместе с партнерами Латвийский государственный центр радио и телевидения провел проверку и замеры в сети оборудования, установленного в Вентспилсе.

"В настоящее время есть основания полагать, что кабель значительно поврежден, и что повреждение возникло из-за внешнего воздействия", — заявила представитель центра Винета Спругайне.

Центр проинформировал о случившемся ответственные ведомства. Ввиду того, что кабель лежит на глубине более 50 метров, конкретный вид повреждения можно будет установить только с началом ремонтных работ.