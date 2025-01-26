У Балтійському морі пошкоджено кабель Латвійського центру радіо і телебачення

Системою моніторингу було зафіксовано перебої в передачі даних на ділянці Вентспілс – Готланд

Балтійське море (Ілюстративне фото: Marcin Bielecki/EPA)

Вранці у неділю, 26 січня, отримав пошкодження підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо та телебачення. Про це повідомив мовник LSM.

Системою моніторингу було зафіксовано перебої у передачі даних на ділянці Вентспілс – Готланд. Організація продовжує надавати послуги передачі, використовуючи інші маршрути. Можливе уповільнення швидкості, хоча в основному це не торкається кінцевих користувачів у Латвії, зазначили в компанії.

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня скликала з цього приводу нараду відповідальних структур та служб.

"Продовжуємо співпрацювати з НАТО і країнами регіону Балтійського моря, щоб з'ясувати обставини й розслідувати подію", – написала вона в соціальній мережі X.

Латвійські військові обстежили судно, що знаходилося поряд з місцем аварії, і продовжують вивчати рух у цьому районі, розповів командувач Військово-морських сил Збройних сил країни адмірал Маріс Поленцс.

Також він повідомив, що військові аналізують рухи інших судів у районі інциденту, вони вже передали наявну інформацію союзникам і зараз тісно співпрацюють із Морськими силами Швеції (кабель пошкоджений у водах, що належать цій країні).

Разом із партнерами Латвійський державний центр радіо і телебачення провів перевірку та виміри в мережі з обладнання, встановленого у Вентспілсі.

"На цей час є підстави вважати, що кабель значно пошкоджений, і що пошкодження виникло через зовнішній вплив", – заявила представниця центру Вінета Спругайне.

Центр поінформував про те, що сталося, відповідальні відомства. Зважаючи на те, що кабель лежить на глибині понад 50 метрів, конкретний вид пошкодження можна буде встановити лише з початком ремонтних робіт.