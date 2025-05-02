За нинішніх темпів Росії знадобиться ще 231 рік, щоб повністю захопити Україну – Forbes

Росія зазнає "разючих" втрат в особовому складі та техніці, проте вони все ще не паралізували окупаційну армію в Україні, пише Forbes

Російські військові (Фото: EPA)

За нинішніх темпів, щоб захопити всю територію України, Росії треба воювати до 2256 року і втратити понад 100 млн окупантів. Такі підрахунки оприлюднив Forbes, посилаючись на вже наявну статистику.

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У квітні 2025 року російським військам вдалося захопити близько 68 квадратних миль (98 кв. км) української території. Це вартувало їм 4800 транспортних засобів та понад 36 600 загиблих і поранених військовослужбовців. Такі дані наводить статистик, який аналізує інформацію, зокрема з офіційних джерел, включно з Генштабом України.

Аналітик польської компанії Rochan Consulting Конрад Музика повідомив, що українські втрати за цей період були "мінімальними".

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Площа України становить 233 000 квадратних миль (близько 603 628 кв. км), 19% з яких наразі під тимчасовою окупацією РФ.

За словами генерала армії США Крістофера Каволі, щомісяця Росія набирає приблизно 30 000 новобранців до лав своєї армії. Оскільки багато поранених зрештою повертаються на передову, російські збройні сили щомісяця набирають більше людей, ніж втрачають.

В результаті, за словами Каволі, російські сили в Україні фактично зростають.

3 квітня на слуханнях у Конгресі США він розповів, що зараз на території України перебувають щонайменше 600 000 військовослужбовців РФ – це найбільше з початку повномасштабної війни й майже вдвічі більше, ніж у лютому 2022 року.

За словами Яніса Клюге з Німецького інституту міжнародних і безпекових справ, рекордний набір до лав армії РФ пояснюється високими бонусами за підписання контракту та спекуляціями щодо того, що війна нібито скоро завершиться.

Каволі наголосив, що наразі оборонний бюджет Росії становить 40% усіх державних витрат – це найвищий показник із часів холодної війни.

Він зазначив, що російська економіка перебуває на воєнних рейках і залишатиметься там в найближчому майбутньому.

Для порівняння: США витрачають на оборону лише 13% бюджету.

"Керівництво Росії не лише готове збільшити податкове навантаження на росіян, але й змінює економічні пріоритети на користь військово-промислового комплексу", – зазначив аналітик Центру аналізу європейської політики Олександр Коляндр.

Каволі попередив: попри втрати, Росія не демонструє намірів припинити бойові дії. Навпаки, її керівництво готується до затяжної конфронтації з Заходом.

"Російський режим перебудував свої військові, економічні та соціальні структури, щоб підтримувати те, що він називає довгостроковим протистоянням із Заходом", – заявив генерал.