Путін міг змінити цілі у війні проти України – CNN

Російський диктатор, імовірно, зараз розмірковує над цілями, яких можна досягти найближчим часом

Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін, можливо, змістив свою безпосередню увагу у війні Росії проти України на короткострокові цілі зміцнення свого контролю над тимчасово окупованою територією та на розв'язування економічних проблем усередині країни. Про це свідчать нові розвідувальні дані, з якими ознайомилися американські та західні чиновники, передає CNN із посиланням на кількох співрозмовників, знайомих із цим питанням.

За даними американської розвідки, раніше Путін був упевнений, що Росія має перевагу на фронті й достатньо сил, щоб продовжувати війну та повністю захопити Україну.

За словами двох співрозмовників CNN, думка про те, що тепер Путін змінив свої погляди на війну, вплинула на переконання президента США Дональда Трампа та його команди, що тепер диктатор РФ може бути "більш схильним розглядати потенційну мирну угоду, ніж у минулому".

Однак високопосадовці США залишаються скептично налаштованими до Путіна та його неодноразових заяв на поточних переговорах про те, що він нібито хоче мирної угоди. Навіть якщо Росія погодиться на варіант угоди, що є на столі, вона може спробувати відновити війну та захопити більшу частину України в довгостроковій перспективі, йдеться у матеріалі CNN.

Високопоставлений чиновник західної розвідки висловив думку, що Путін, можливо, зараз розмірковує над "розумною" короткостроковою ціллю.

За його словами, все залежить від того, що США готові запропонувати, щоб Путін міг не просто заявити про перемогу всередині країни, а й "справді відчути, що досяг чогось, що варте значної паузи". Після цієї перерви, можливо, Путін поновить війну.

Чиновник нагадав про неодноразові згадки Путіна щодо "історичного походження" російського народу. На тлі цього, вважає співрозмовник CNN, Путін має довгострокову ціль захопити більше територій України, "принаймні ті частини, які є колискою російської цивілізації" в очах диктатора РФ.

Неназваний європейський чиновник погодився у коментарі для CNN, що Москва готова "підігравати" США та обмежити свої безпосередні цілі у війні, щоб покращити відносини з Вашингтоном, але "явно не відмовилася від своїх максималістських воєнних цілей".

"Кремль сподівається, що кращі відносини "відвернуть увагу після тактичної паузи і що потім вони зможуть використовувати поєднання військових, економічних, інформаційних та політичних інструментів для досягнення повних цілей Путіна в Україні та за її межами", – заявив чиновник.