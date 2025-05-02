Путин мог изменить цели в войне против Украины – CNN

Российский диктатор, вероятно, сейчас размышляет над целями, которых можно достичь в ближайшее время

Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин, возможно, сместил свое непосредственное внимание в войне России против Украины на краткосрочные цели укрепления контроля над временно оккупированной территорией и на решение экономических проблем внутри страны. Об этом свидетельствуют новые разведывательные данные, с которыми ознакомились американские и западные чиновники, передает CNN со ссылкой на нескольких собеседников, знакомых с этим вопросом.

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По данным американской разведки, ранее Путин был уверен, что у России преимущество на фронте и достаточно сил, чтобы продолжать войну и полностью захватить Украину.

По словам двух собеседников CNN, мнение о том, что теперь Путин изменил свои взгляды на войну, повлияло на убеждение президента США Дональда Трампа и его команды, что теперь диктатор РФ может быть "более склонен рассматривать потенциальное мирное соглашение, чем в прошлом".

Однако чиновники США остаются скептически настроенными к Путину и его неоднократным заявлениям на текущих переговорах о том, что он якобы хочет мирного соглашения. Даже если Россия согласится на вариант находящегося на столе соглашения, она может попытаться возобновить войну и захватить большую часть Украины в долгосрочной перспективе, говорится в материале CNN.

Высокопоставленный чиновник западной разведки выразил мнение, что Путин, возможно, сейчас размышляет над "разумной" краткосрочной целью.

По его словам, все зависит от того, что США готовы предложить, чтобы Путин мог не просто заявить о победе внутри страны, но и "действительно почувствовать, что добился чего-то, что стоит значительной паузы". После этого перерыва, возможно, Путин возобновит войну.

Чиновник напомнил о неоднократных упоминаниях Путина относительно "исторического происхождения" русского народа. На фоне этого, считает собеседник CNN, у Путина есть долгосрочная цель захватить больше территорий Украины, "по крайней мере, те части, которые являются колыбелью русской цивилизации" в глазах диктатора РФ.

Неназванный европейский чиновник согласился в комментарии CNN, что Москва готова "подыгрывать" США и ограничить свои непосредственные цели в войне, чтобы улучшить отношения с Вашингтоном, но "явно не отказалась от своих максималистских военных целей".

"Кремль надеется, что лучшие отношения "отвлекут внимание после тактической паузы, и что потом они смогут использовать сочетание военных, экономических, информационных и политических инструментов для достижения полных целей Путина в Украине и за ее пределами", – заявил чиновник.