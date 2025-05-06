Росія активізує провокації та військову розвідку щодо НАТО поблизу Латвії – звіт MIDD

Балтійське море (Фото: EPA)

Росія посилила спостереження за військовою активністю НАТО в Балтійському морі. Про це повідомляє Delfi з посиланням на звіт Служби військової розвідки й безпеки Латвії (MIDD), який оцінює загрози з боку РФ поблизу латвійських кордонів.

Згідно зі звітом, РФ вдається до агресивних дій, таких як порушення повітряного простору та небезпечне зближення з літаками й кораблями НАТО.

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Окрім того, MIDD повідомляє про реорганізацію Збройних сил РФ у 2024 році. Замість Західного військового округу створено Ленінградський і Московський. Це формально подано як відповідь на вступ Фінляндії та Швеції у НАТО.

У межах реформи також формуються нові підрозділи. У Карелії створено новий армійський корпус, 2 мотострілецькі бригади біля Латвії перетворюються на дивізії, а морська піхотна бригада Балтійського флоту в Калінінграді також отримає статус дивізії.

Попри ці дії, у звіті зазначається, що реальне збільшення військової загрози наразі не спостерігається – більшість ресурсів РФ зосереджені на війні проти України.

Також російська армія обмежена в проведенні навіть тактичних навчань через нестачу персоналу та техніки.

MIDD повідомляє, що цього року РФ і Білорусь планують спільні стратегічні навчання "Захід-2025", які переважно мають відбутися на території Білорусі.

"Ймовірно, для повного досягнення цілей реформи знадобиться кілька років, можливо навіть десятиліття, але очікується, що чисельність збройних сил РФ біля кордонів Латвії почне зростати в міру зниження інтенсивності бойових дій в Україні", – зазначає служба.

Водночас розвідка підкреслює, що в нинішніх умовах Росія не має можливостей для ще однієї сухопутної операції стратегічного рівня.