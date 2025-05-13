Ермак провел разговор с Рубио. Напомнил, что Путин не подтвердил участие в переговорах

Глава ОП подтвердил готовность президента Владимира Зеленского прибыть на переговоры в Турцию

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Во вторник, 13 мая, глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио, исполняющим обязанности советника американского президента по вопросам национальной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ОП.

Ермак подтвердил готовность президента Владимира Зеленского прибыть на переговоры в Турцию, несмотря на то, что до сих пор нет соответствующего подтверждения со стороны российского диктатора Владимира Путина.

"Путь к миру должен начаться с прекращения огня. И в Российской Федерации такое решение может принять только Путин", – подчеркнул Ермак.

Он также поблагодарил за конструктивный диалог с американской командой, начатый 11 марта в Джидде, и заверил в последовательной позиции Украины.

По словам главы ОП, недавнее заявление президента США Дональда Трампа о возможном присутствии на встрече в Турции является важным сигналом для российского руководства и может иметь решающее значение для обеспечения конструктивных переговоров.

"Одновременное присутствие лидеров США, Украины и России могло бы стать важным шагом на пути к настоящим переговорам о завершении войны", — подчеркнул Ермак.

Стороны договорились поддерживать постоянный диалог для координации совместных действий и согласования позиций в преддверии важных международных мероприятий.

На пресс-конференции в Кремле в ночь на 11 мая Путин предложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий.

предложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Зеленский заявил , что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться.

Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там.

Трамп допустил, что также мог бы прилететь на переговоры, хотя Путин до сих пор не сказал, будет ли он на них присутствовать.