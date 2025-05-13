Єрмак провів розмову з Рубіо. Нагадав, що Путін досі не підтвердив участь у переговорах у Стамбулі

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

У вівторок, 13 травня, очільник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо, який виконує обов’язки радника американського президента з питань національної безпеки. Про це повідомила пресслужба ОП.

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Єрмак підтвердив готовність президента Володимира Зеленського прибути на переговори до Туреччини попри те, що досі немає відповідного підтвердження з боку російського диктатора Володимира Путіна.

"Шлях до миру має розпочатися з припинення вогню. І в Російській Федерації таке рішення може ухвалити лише Путін", – наголосив Єрмак.

Він також подякував за конструктивний діалог з американською командою, розпочатий 11 березня в Джидді, і запевнив у послідовній позиції України.

За словами глави ОП, нещодавня заява президента США Дональда Трампа про його можливу присутність на зустрічі в Туреччині є важливим сигналом для російського керівництва і може мати вирішальне значення для забезпечення конструктивних перемовин.

"Одночасна присутність лідерів США, України та Росії могла б стати важливим кроком на шляху до справжніх переговорів про завершення війни", – наголосив Єрмак.

Сторони домовилися підтримувати постійний діалог для координації спільних дій та узгодження позицій напередодні важливих міжнародних заходів.

На пресконференції у Кремлі в ніч проти 11 травня Путін запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов.

запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Зеленський заявив , що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися.

Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі й чекатиме його там.

Трамп допустив, що також міг би прилетіти на переговори, хоча Путін досі не сказав, чи буде він на них присутній.