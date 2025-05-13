Зеленський заявив про готовність до зустрічі з Путіним: Інші формати ми не проробляли
Президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині, інші формати перемовин наразі не проробляли. Про це глава держави розповів на брифінгу, коментуючи можливість того, що диктатор РФ відрядить до Стамбула міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова або радників.
"Будь-які зустрічі повинні закінчуватися результатом. Я відреагував на те, що було в медіа, і від Сполучених Штатів Америки, і від Росії, і, чесно кажучи, Європа так реагувала. Я готовий на зустріч з ним [Путіним]", – сказав Зеленський.
Водночас президент уточнив, що наразі "ми інші формати не проробляли й не проговорювали".
"Так, я буду не один, факт. Але питання не в цьому. Питання в тому, що ми розглядаємо саме те, що було запропоновано", – заявив Зеленський.
- Наразі Путін не підтвердив участь у переговорах у Стамбулі, РФ досі напряму не відповіла на пропозицію Зеленського, який заявив про готовність особисто зустрітися з диктатором. Так само країна-агресорка все ще не погодилася на припинення вогню.
- Речник Кремля Пєсков заявив, що імена представників Росії на переговорах з Україною у Стамбулі буде озвучено лише тоді, коли сам російський диктатор "вважатиме це за потрібне".