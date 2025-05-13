Зеленський заявив про готовність до зустрічі з Путіним: Інші формати ми не проробляли

Президент стверджує, що буде на перемовинах "не один"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині, інші формати перемовин наразі не проробляли. Про це глава держави розповів на брифінгу, коментуючи можливість того, що диктатор РФ відрядить до Стамбула міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова або радників.

"Будь-які зустрічі повинні закінчуватися результатом. Я відреагував на те, що було в медіа, і від Сполучених Штатів Америки, і від Росії, і, чесно кажучи, Європа так реагувала. Я готовий на зустріч з ним [Путіним]", – сказав Зеленський.

Водночас президент уточнив, що наразі "ми інші формати не проробляли й не проговорювали".

"Так, я буду не один, факт. Але питання не в цьому. Питання в тому, що ми розглядаємо саме те, що було запропоновано", – заявив Зеленський.