Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным: Другие форматы мы не прорабатывали

Президент утверждает, что будет на переговорах "не один"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции, другие форматы переговоров пока не прорабатывали. Об этом глава государства рассказал на брифинге, комментируя возможность того, что диктатор РФ отправит в Стамбул министра иностранных дел России Сергея Лаврова или советников.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Любые встречи должны заканчиваться результатом. Я отреагировал на то, что было в медиа, и от Соединенных Штатов Америки, и от России, и, честно говоря, Европа так реагировала. Я готов к встрече с ним [Путиным]", — сказал Зеленский.

В то же время президент уточнил, что "мы другие форматы не прорабатывали и не проговаривали".

"Да, я буду не один, факт. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы рассматриваем именно то, что было предложено", – заявил Зеленский.