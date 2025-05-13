Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным: Другие форматы мы не прорабатывали
Президент Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции, другие форматы переговоров пока не прорабатывали. Об этом глава государства рассказал на брифинге, комментируя возможность того, что диктатор РФ отправит в Стамбул министра иностранных дел России Сергея Лаврова или советников.
"Любые встречи должны заканчиваться результатом. Я отреагировал на то, что было в медиа, и от Соединенных Штатов Америки, и от России, и, честно говоря, Европа так реагировала. Я готов к встрече с ним [Путиным]", — сказал Зеленский.
В то же время президент уточнил, что "мы другие форматы не прорабатывали и не проговаривали".
"Да, я буду не один, факт. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы рассматриваем именно то, что было предложено", – заявил Зеленский.
- Путин не подтвердил участие в переговорах в Стамбуле, РФ до сих пор напрямую не ответила на предложение Зеленского, который заявил о готовности лично встретиться с диктатором. Также страна-агрессор все еще не согласилась на прекращение огня.
- Спикер Кремля Песков заявил, что имена представителей России на переговорах с Украиной в Стамбуле будут озвучены лишь тогда, когда сам российский диктатор "сочтет это нужным".