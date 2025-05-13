Зеленський хоче поїхати на інавгураційну месу нового папи Лева, але залежить від обставин війни

Очікується, що на заході буде присутня низка світових лідерів

Папа Лев XIV (Фото: ALESSANDRO DI MEO / EPA)

Президент Володимир Зеленський планує відвідати інавгураційну месу новообраного папи римського Лева XIV 18 травня, якщо дозволять обставини, пов'язані з війною. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю агенції Reuters.

За словами Єрмака, Зеленський готовий провести перемовини з будь-якими світовими лідерами на полях папської інавгурації.

Керівник ОП додав, що новий понтифік повідомив Зеленському під час телефонної розмови 12 травня, що готовий сприяти таким зустрічам, а також пообіцяв "зробити усе можливе", аби допомогти досягти справедливого та тривалого миру.

Очікується, що на інавгураційній месі буде присутня низка світових лідерів.

"Він [Зеленський] планує приїхати, але ви знаєте, що до [неділі] у нас є ще кілька дуже важливих зустрічей", – сказав Єрмак, маючи на увазі можливі мирні перемовини у Туреччині, заплановані на 15 травня.

Глава Офісу додав: "Авжеж, під час війни важко бути впевненим, але я знаю, що він буде щасливий бути у Римі в цей день".

Чиновник зауважив, що Ватикан – це "чудове місце" для зустрічей очільників країн, а також наголосив, що підтвердженням цього стала розмова між Зеленським та президентом США Дональдом Трампом у день похорону попереднього папи римського Франциска.

США поки що не повідомили, хто представлятиме країну під час інавгураційної меси нового понтифіка.

Також Єрмак розповів, що під час дзвінка з президентом Лев XIV "дуже тепло говорив про Україну". Глава ОП додав, що реакція папи на запрошення Зеленського відвідати Україну була "дуже, дуже позитивною", але не було взято жодних зобов'язань щодо візиту.

Як зауважує Reuters, в інтерв'ю Єрмак применшив деякі негативні моменти у відносинах між Києвом та Ватиканом за папства Франциска, котрий періодично робив коментарі, які дратували українців.

"Ми думаємо, що це [папство Лева] буде певним продовженням політики папи Франциска", – сказав глава ОП, згадуючи папську обіцянку продовжувати гуманітарну допомогу та сприяти поверненню українських дітей, викрадених Росією.

Але водночас "це буде нова політика", підсумував Єрмак.