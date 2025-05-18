"Очікуються переговори про мир". Папа Лев XIV у промові на інтронізації згадав Україну

Папа римський Лев XIV (Фото: ЕРА/Darek Delmanowicz)

У фінальній промові на церемонії інтронізації папа римський Лев XIV згадав про Україну. Він анонсував нові переговори про мир.

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Папа римський наголосив, що "ми не можемо забути наших братів та сестер, які страждають через війну", маючи на увазі Газу та Україну.

"Війна забрала життя багатьох молодих людей в Україні. Очікуються переговори про довгий, справедливий та довготривалий мир", – додав понтифік.

Церемонія інтронізації розпочалася об 11:00. За пів години до цього Лев XIV проїхав по площі Святого Петра на папамобілі, привітавши та благословивши усіх присутніх.

Під час церемонії папі вручили два важливі знаки його служіння – паллій (літургійний аксесуар з вовни, який символізує турботу папи про вірян, як пастиря, що несе на плечах загублену вівцю, – Ред.) і перстень рибалки. Останній уособлює початок і завершення понтифікату, а після смерті папи його урочисто знищує старший кардинал як символ завершення його служіння.

На заході були присутні президент Володимир Зеленський з першою леді Оленою, віцепрезидент США Джей Ді Венс, прем'єр Канади Марк Карні, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та інші лідери.

11 травня новий папа римський назвав війну проти України "справжнім імперіалістичним вторгненням", а в молитві згадав про "дорогий український народ".

13 травня La Repubblica повідомляла, що новий папа римський Лев XIV може відвідати Україну після офіційного запрошення Володимира Зеленського.

На тлі "провальних" переговорів України та Росії у Стамбулі папа римський Лев XIV запропонував Ватикан переговорним майданчиком для наступної зустрічі двох країн.