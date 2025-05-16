В Стамбуле прошли переговоры Украины, США и Турции – видео

На встрече присутствовали Рубио, Ермак, Сибига, Фидан и другие

Встреча США – Украина – Турция (Фото: x.com/anadoluajansi)

В Стамбуле открываются трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. Об этом сообщило Министерство иностранных дел.

Как сообщает Anadolu Ajansı, трехсторонняя встреча уже началась под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

В состав делегации США, возглавляемой государственным секретарем Марко Рубио, входят специальный представитель президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог и посол в Анкаре Том Баррак.

В состав украинской делегации, возглавляемой министром обороны Рустемом Умеровым, входят руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Глава ОП также опубликовал короткое видео встречи.

ОБНОВЛЕНО В 12:07. Турецкие медиа, в частности Milliyet и Dünya Gazetesi сообщили, что трехсторонние переговоры в резиденции президента Долмабахче в Стамбуле завершились. Встреча продолжалась около часа.