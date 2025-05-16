В Стамбуле прошли переговоры Украины, США и Турции – видео
В Стамбуле открываются трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. Об этом сообщило Министерство иностранных дел.
Как сообщает Anadolu Ajansı, трехсторонняя встреча уже началась под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.
В состав делегации США, возглавляемой государственным секретарем Марко Рубио, входят специальный представитель президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог и посол в Анкаре Том Баррак.
В состав украинской делегации, возглавляемой министром обороны Рустемом Умеровым, входят руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.
Глава ОП также опубликовал короткое видео встречи.
ОБНОВЛЕНО В 12:07. Турецкие медиа, в частности Milliyet и Dünya Gazetesi сообщили, что трехсторонние переговоры в резиденции президента Долмабахче в Стамбуле завершились. Встреча продолжалась около часа.
- 5 мая Рубио заявлял, что у США нет высоких ожиданий от переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле 16 мая. Он отметил, что не намерен лично встречаться с российской делегацией в Турции.
- Также госсекретарь подчеркнул, что без личной беседы Трампа с Путиным прорыва в мирном диалоге не будет. К тому же, по словам Рубио, уровень переговорной группы, которую Россия отправила в Турцию, не свидетельствует об этом прорыве.
- 16 мая стало известно, что в Стамбуле запланированы две встречи в разных форматах, США с РФ не встретятся.
- Рубио уже прилетел в Стамбул, настроение делегации США описывают как "весьма мрачное".