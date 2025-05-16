Рубио прилетел в Стамбул, настроение делегации США "довольно мрачное"
Государственный секретарь США Марко Рубио 16 мая уже прибыл в Стамбул. Об этом сообщил корреспондент BBC Том Бейтман, прилетевший с ним вместе.
"Я с Рубио, и мы только что приземлились в Стамбуле", – написал он.
По словам Бейтмана, настроение американской делегации "достаточно мрачное".
"Американские чиновники хотели бы сообщить своему боссу, что им удалось добиться встречи, к которой он так стремился, – саммита Трампа и Путина. Но этого не произошло. Вместо этого Рубио отправляется на очередную встречу с турецкими и украинскими чиновниками", – отметил корреспондент BBC.
Также Бейтман сообщил, что на встрече делегаций России и Украины будет присутствовать официальный представитель США. По его словам, это может быть один из помощников Рубио, но не сам госсекретарь.
- 15 мая Рубио заявлял, что у США нет высоких ожиданий от переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле 16 мая. Он отметил, что не намерен лично встречаться с российской делегацией в Турции.
- Также госсекретарь подчеркнул, что без личной беседы Трампа с Путиным прорыва в мирном диалоге не будет. К тому же, по словам Рубио, уровень переговорной группы, которую Россия отправила в Турцию, не свидетельствует об этом прорыве.
- 16 мая стало известно, что в Стамбуле запланированы две встречи в разных форматах, США с РФ не встретятся.