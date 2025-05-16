Рубио прилетел в Стамбул, настроение делегации США "довольно мрачное"

Марко Рубио (Фото: EPA/ERDEM SAHIN)

Государственный секретарь США Марко Рубио 16 мая уже прибыл в Стамбул. Об этом сообщил корреспондент BBC Том Бейтман, прилетевший с ним вместе.

"Я с Рубио, и мы только что приземлились в Стамбуле", – написал он.

По словам Бейтмана, настроение американской делегации "достаточно мрачное".

"Американские чиновники хотели бы сообщить своему боссу, что им удалось добиться встречи, к которой он так стремился, – саммита Трампа и Путина. Но этого не произошло. Вместо этого Рубио отправляется на очередную встречу с турецкими и украинскими чиновниками", – отметил корреспондент BBC.

Также Бейтман сообщил, что на встрече делегаций России и Украины будет присутствовать официальный представитель США. По его словам, это может быть один из помощников Рубио, но не сам госсекретарь.