Рубіо прилетів до Стамбулу, настрій делегації США "досить похмурий"
Державний Секретар США Марко Рубіо 16 травня вже прибув до Стамбулу. Про це повідомив кореспондент BBC Том Бейтман, який прилетів з ним разом.
"Я з Рубіо, і ми щойно приземлилися у Стамбулі", – написав він.
За словами Бейтмана, настрій американської делегації "досить похмурий".
"Американські урядовці хотіли б повідомити своєму босові, що їм вдалося домогтися зустрічі, якої він так прагнув, – саміту Трампа і Путіна. Але цього не сталося. Натомість Рубіо вирушає на чергову зустріч із турецькими й українськими високопосадовцями", – зазначив кореспондент BBC.
Також Бейтман повідомив, що на зустрічі делегацій Росії та України буде присутній офіційний представник США. За його словами, це може бути один із помічників Рубіо, проте не сам держсекретар.
- 15 травня Рубіо заявляв, що США не мають високих очікувань від переговорів між Україною та Росією у Стамбулі 16 травня. Він зазначив, що не планує особисто зустрічатися із російською делегацією у Туреччині.
- Також держсекретар підкреслив, що без особистої бесіди Трампа з Путіним прориву в мирному діалозі не буде. До того ж за словами Рубіо, рівень переговорної групи, яку Росія відправила до Туреччини, не свідчить про цей прорив.
- 16 травня стало відомо, що в Стамбулі заплановані дві зустрічі у різних форматах, США з РФ не зустрінуться.