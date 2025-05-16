Рубіо прилетів до Стамбулу, настрій делегації США "досить похмурий"

Марко Рубіо (Фото: EPA/ERDEM SAHIN)

Державний Секретар США Марко Рубіо 16 травня вже прибув до Стамбулу. Про це повідомив кореспондент BBC Том Бейтман, який прилетів з ним разом.

"Я з Рубіо, і ми щойно приземлилися у Стамбулі", – написав він.

За словами Бейтмана, настрій американської делегації "досить похмурий".

"Американські урядовці хотіли б повідомити своєму босові, що їм вдалося домогтися зустрічі, якої він так прагнув, – саміту Трампа і Путіна. Але цього не сталося. Натомість Рубіо вирушає на чергову зустріч із турецькими й українськими високопосадовцями", – зазначив кореспондент BBC.

Також Бейтман повідомив, що на зустрічі делегацій Росії та України буде присутній офіційний представник США. За його словами, це може бути один із помічників Рубіо, проте не сам держсекретар.