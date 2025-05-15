Рубіо: США не мають високих очікувань від переговорів між Україною та Росією у Стамбулі
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не очікують прориву від переговорів російської та української сторони у Стамбулі. Він вважає, що єдиний спосіб цього досягти – особиста зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. Про це він сказав під час візиту до Туреччини, передає The Guardian.
Рубіо повідомив, що у п'ятницю 16 травня планує зустрітися з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та високопоставленою українською делегацією у Стамбулі.
Він також зазначив, що окремі переговори відбудуться між іншими американськими посадовцями та російською делегацією "нижчого рівня".
"Я сподіваюся, що ці переговори відбудуться між Україною та Росією, за участю турецьких колег, а також когось із нашої команди або членів нашої команди на відповідному рівні", – сказав держсекретар США.
Він заявив, що Сполучені Штати не очікують прориву від переговорів російської та української сторони.
"Хочу бути відвертим, у нас немає високих очікувань щодо того, що станеться завтра", – сказав він.
Рубіо повторив слова Трампа про те, що зсув у мирних переговорах можливий лише за умови особистої зустрічі президента США та російського диктатора.
- 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України й Росії".
- Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі та чекатиме на нього там. А 13 травня президент підтвердив візит до Туреччини й анонсував переговори з Ердоганом.
- У Британії звернули увагу, що Росія спрямувала на переговори до Туреччини представників "низького рівня". А сам Зеленський назвав рівень російської делегації в Туреччині "бутафорським".
- Президент заявив, що час початку переговорів із російською делегацією у Стамбулі щодо російсько-української війни невідомий. Тому українська делегація планує залишатися у Стамбулі до кінця наступного дня, 16 травня.