Рубіо: США не мають високих очікувань від переговорів між Україною та Росією у Стамбулі

Марко Рубіо (Фото: JACK GUEZ/EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не очікують прориву від переговорів російської та української сторони у Стамбулі. Він вважає, що єдиний спосіб цього досягти – особиста зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. Про це він сказав під час візиту до Туреччини, передає The Guardian.

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Рубіо повідомив, що у п'ятницю 16 травня планує зустрітися з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та високопоставленою українською делегацією у Стамбулі.

Він також зазначив, що окремі переговори відбудуться між іншими американськими посадовцями та російською делегацією "нижчого рівня".

"Я сподіваюся, що ці переговори відбудуться між Україною та Росією, за участю турецьких колег, а також когось із нашої команди або членів нашої команди на відповідному рівні", – сказав держсекретар США.

Він заявив, що Сполучені Штати не очікують прориву від переговорів російської та української сторони.

"Хочу бути відвертим, у нас немає високих очікувань щодо того, що станеться завтра", – сказав він.

Рубіо повторив слова Трампа про те, що зсув у мирних переговорах можливий лише за умови особистої зустрічі президента США та російського диктатора.