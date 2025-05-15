Зеленський: Час початку переговорів у Стамбулі досі невідомий, це неповага до сторін
Час початку переговорів із російською делегацією у Стамбулі щодо російсько-української війни досі невідомий. Тому українська делегація планує залишатися у Стамбулі до кінця наступного дня, 16 травня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу в Анкарі.
Президент наголосив, що попри те, що ініціатором перемовин була РФ, російська сторона досі не визначилася із часом їх початку.
"Була пропозиція прямих перемовин сьогодні в Туреччині. Далі були тільки зміни. Я вважаю, що це неповага до всіх сторін цих перемовин, тому що часу зустрічі немає", – сказав він.
Зеленський повідомив, що українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим прибуде до Стамбула ввечері 15 травня і залишиться там до кінця наступного дня.
"Наша команда буде в Стамбулі сьогодні, і про всяк випадок будуть завтра. Раптом хтось з'явиться. Щоб було без сюрпризів", – сказав він.
Президент додав, що на переговорах також будуть присутні американська та турецька делегації.
Президент на переговорах у Стамбулі не буде присутній. Зранку 16 травня він разом із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом вирушає до Албанії для участі в саміті Європейської політичної спільноти.
- 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України й Росії".
- Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі та чекатиме на нього там. А 13 травня президент підтвердив візит до Туреччини й анонсував переговори з Ердоганом.
- У Британії звернули увагу, що Росія спрямувала на переговори до Туреччини представників "низького рівня". А сам Зеленський назвав рівень російської делегації в Туреччині "бутафорським".