Зеленський: Час початку переговорів у Стамбулі досі невідомий, це неповага до сторін

Президент наголосив, що попри те, що ініціатором перемовин була РФ, вона досі не визначилася із часом зустрічі

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Час початку переговорів із російською делегацією у Стамбулі щодо російсько-української війни досі невідомий. Тому українська делегація планує залишатися у Стамбулі до кінця наступного дня, 16 травня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу в Анкарі.

Президент наголосив, що попри те, що ініціатором перемовин була РФ, російська сторона досі не визначилася із часом їх початку.

"Була пропозиція прямих перемовин сьогодні в Туреччині. Далі були тільки зміни. Я вважаю, що це неповага до всіх сторін цих перемовин, тому що часу зустрічі немає", – сказав він.

Зеленський повідомив, що українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим прибуде до Стамбула ввечері 15 травня і залишиться там до кінця наступного дня.

"Наша команда буде в Стамбулі сьогодні, і про всяк випадок будуть завтра. Раптом хтось з'явиться. Щоб було без сюрпризів", – сказав він.

Президент додав, що на переговорах також будуть присутні американська та турецька делегації.

Президент на переговорах у Стамбулі не буде присутній. Зранку 16 травня він разом із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом вирушає до Албанії для участі в саміті Європейської політичної спільноти.