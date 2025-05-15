Зеленский: Время начала переговоров в Стамбуле неизвестно, это неуважение к сторонам

Президент подчеркнул, что, несмотря на то, что инициатором переговоров была РФ, она до сих пор не определилась со временем встречи

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Время начала переговоров с российской делегацией в Стамбуле по поводу российско-украинской войны до сих пор неизвестно. Потому украинская делегация планирует оставаться в Стамбуле до конца следующего дня, 16 мая. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге в Анкаре.

Президент подчеркнул, что, несмотря на то, что инициатором переговоров была РФ, российская сторона до сих пор не определилась со временем их начала.

"Было предложение прямых переговоров сегодня в Турции. Дальше были только изменения. Я считаю, что это неуважение ко всем сторонам этих переговоров, потому что времени встречи нет", – сказал он.

Зеленский сообщил, что украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым прибудет в Стамбул вечером 15 мая и останется там до конца следующего дня.

"Наша команда будет в Стамбуле сегодня, и на всякий случай будут завтра. Вдруг кто-нибудь появится. Чтобы было без сюрпризов", – сказал он.

Президент добавил, что на переговорах также будут присутствовать американская и турецкая делегации.

Президента на переговорах в Стамбуле не будет. Утром 16 мая он вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отправляется в Албанию для участия в саммите Европейского политического сообщества.