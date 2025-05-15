Зеленский: Время начала переговоров в Стамбуле неизвестно, это неуважение к сторонам
Время начала переговоров с российской делегацией в Стамбуле по поводу российско-украинской войны до сих пор неизвестно. Потому украинская делегация планирует оставаться в Стамбуле до конца следующего дня, 16 мая. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге в Анкаре.
Президент подчеркнул, что, несмотря на то, что инициатором переговоров была РФ, российская сторона до сих пор не определилась со временем их начала.
"Было предложение прямых переговоров сегодня в Турции. Дальше были только изменения. Я считаю, что это неуважение ко всем сторонам этих переговоров, потому что времени встречи нет", – сказал он.
Зеленский сообщил, что украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым прибудет в Стамбул вечером 15 мая и останется там до конца следующего дня.
"Наша команда будет в Стамбуле сегодня, и на всякий случай будут завтра. Вдруг кто-нибудь появится. Чтобы было без сюрпризов", – сказал он.
Президент добавил, что на переговорах также будут присутствовать американская и турецкая делегации.
Президента на переговорах в Стамбуле не будет. Утром 16 мая он вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отправляется в Албанию для участия в саммите Европейского политического сообщества.
- 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России".
- Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там. А 13 мая президент подтвердил визит в Турцию и анонсировал переговоры с Эрдоганом.
- В Британии обратили внимание, что Россия направила на переговоры в Турцию представителей "низкого уровня". Сам Зеленский назвал уровень российской делегации в Турции "бутафорским".