В четверг, 15 мая, президент Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где ожидаются прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом стало известно из трансляции Суспильного.

Самолет главы государства приземлился в аэропорту Анкары. У трапа Зеленского встречали министр иностранных дел Андрей Сибига и посол Украины в Турции Нариман Джелял.

Зеленский заявил, что проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Прежде всего хочу поблагодарить президента Эрдогана за организацию встречи, возможность прямых переговоров, именно таковы были сигналы о прямых переговорах", — сказал Зеленский.

Он добавил, что делегация Украины – на самом высоком уровне, в том числе МИД, Офис президента, военные, представители разведки.

Зеленский отметил, что его визит начнется со встречи с Эрдоганом. По его словам, Украина находится в контакте с американской стороной. По его мнению, США будут представлены в Турции на высоком уровне.

"Уровень русских мне пока официально не известен. Но по тому, что мы видим, больше похоже на бутафорский уровень. Мы подумаем, что будем делать и какие будут наши шаги после разговора с президентом Эрдоганом", – акцентировал президент.

Глава государства отметил, что нужно понимать уровень российской делегаций и каков мандат у представителей РФ, "способны ли они хоть что-нибудь сами принимать".

Он констатировал, что всем известно, кто в РФ принимает решение, намекая на российского диктатора Владимира Путина.

Вечером 14 мая Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров о российско-украинской войне в Турции. Сам он в Стамбул не поедет.

В Британии обратили внимание, что Россия отправила на переговоры в Турцию представителей "низкого уровня".