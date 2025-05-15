Россия уже запускает ложь о Стамбуле: начала со времени старта переговоров

Владимир Путин (Фото: EPA)

Россияне забрасывают в медиа ложь о "начале переговоров в Турции" в 10:00 по московскому времени. Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко опроверг это.

О таком времени старта переговоров сообщили российские пропагандистские ресурсы со ссылкой на "источник".

Коваленко подчеркнул, что это не соответствует действительности, такое время не было запланировано.

"Не исключено, что россияне просто хотят манипулировать темой переговоров. Уже их пропагандисты пишут, что "переговоры нужны всем, кроме Украины". На это и расчет", – заявил руководитель ЦПД.

Он добавил, что движение к миру не нужно только России, которая всячески избегает прекращения огня на 30 дней и "нормального диалога" и распространяет ложь.

Российские пропагандисты ТАСС в 08:16 со ссылкой на источник сообщили, что делегация РФ уже прибыла в Стамбул.

Также российские ресурсы со ссылкой на канцелярию президента Турции Реджепа Эрдогана распространяют его расписание: около 13:00 тот должен встретить президента Владимира Зеленского.

Вечером 14 мая Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров по российско-украинской войне в Турции. Сам он в Стамбул не поедет.

Позже стало известно, что Трамп также не поедет в Турцию для участия в переговорах.

15 мая стало известно, что Зеленский был готов отказаться от переговоров с Россией в Стамбуле, однако американские и европейские чиновники убедили его поехать.