WP: США и Европа убедили Зеленского не отказываться от переговоров в Стамбуле

Владимир Зеленский (Фото: EPA))

Президент Владимир Зеленский был готов отказаться от переговоров с Россией в Стамбуле 15 мая, однако американские и европейские чиновники убедили его поехать. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на двух неназванных дипломатов.

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По словам собеседников, президент Зеленский находился на грани отмены участия Украины, поскольку Россия несколько дней медлила с выбором участников переговоров.

Однако чиновники отметили критическую важность по крайней мере отправить делегации украинских высокопоставленных должностных лиц, включая руководителя Офиса президента Андрея Ермака и министра иностранных дел Андрея Сибигу. Однако Зеленский вроде бы неоднократно выступал против этого.

"Зеленский вообще не видел смысла ехать", – сказал один из дипломатов.

Спецпосланник президента США Стив Виткофф убеждал украинцев, что участие в прямых переговорах с Россией является выигрышной ситуацией для всех.

"Если они появятся, а Россия нет, Москва будет плохо выглядеть и пострадает от последствий. Если бы Украина и Россия появились, обе стороны могли бы приблизиться к прекращению огня и завершению войны", – сказали два дипломата, знакомые с переговорами.

Один из украинских чиновников рассказал, что Зеленский настаивал на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, "так как серьезный разговор о прекращении убийств и прекращении войны должен быть проведен с тем, кто в конце концов принимает решения в России".