WP: США и Европа убедили Зеленского не отказываться от переговоров в Стамбуле
Президент Владимир Зеленский был готов отказаться от переговоров с Россией в Стамбуле 15 мая, однако американские и европейские чиновники убедили его поехать. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на двух неназванных дипломатов.
По словам собеседников, президент Зеленский находился на грани отмены участия Украины, поскольку Россия несколько дней медлила с выбором участников переговоров.
Однако чиновники отметили критическую важность по крайней мере отправить делегации украинских высокопоставленных должностных лиц, включая руководителя Офиса президента Андрея Ермака и министра иностранных дел Андрея Сибигу. Однако Зеленский вроде бы неоднократно выступал против этого.
"Зеленский вообще не видел смысла ехать", – сказал один из дипломатов.
Спецпосланник президента США Стив Виткофф убеждал украинцев, что участие в прямых переговорах с Россией является выигрышной ситуацией для всех.
"Если они появятся, а Россия нет, Москва будет плохо выглядеть и пострадает от последствий. Если бы Украина и Россия появились, обе стороны могли бы приблизиться к прекращению огня и завершению войны", – сказали два дипломата, знакомые с переговорами.
Один из украинских чиновников рассказал, что Зеленский настаивал на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, "так как серьезный разговор о прекращении убийств и прекращении войны должен быть проведен с тем, кто в конце концов принимает решения в России".
- Вечером 14 мая Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров по российско-украинской войне в Турции. Сам он в Стамбул не поедет.
- Позже стало известно, что Трамп также не поедет в Турцию для участия в переговорах.
- В Офисе президента отмечали, что Зеленский на переговорах в Стамбуле будет говорить только с Путиным, а не с другими российскими чиновниками.