WP: США та Європа переконали Зеленського не відмовлятися від переговорів у Стамбулі

Володимир Зеленський (Фото: EPA))

Президент Володимир Зеленський був готовий відмовитися від переговорів з Росією у Стамбулі 15 травня, проте американські та європейські посадовці переконали його поїхати. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на двох неназваних дипломатів.

За словами співрозмовників, президент Зеленський був на межі скасування участі України, оскільки Росія кілька днів зволікала з вибором учасників переговорів.

Проте чиновники наголосили на критичній важливості принаймні відправити делегації українських високопосадовців, включно з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Проте Зеленський нібито неодноразово виступав проти цього.

"Зеленський взагалі не бачив сенсу їхати", – сказав один із дипломатів.

Спецпосланник президента США Стів Віткофф переконував українців, що участь у прямих переговорах із Росією є виграшною ситуацією для всіх.

"Якщо вони з'являться, а Росія ні, Москва матиме поганий вигляд і постраждає від наслідків. Якби Україна й Росія з'явилися, обидві сторони могли б наблизитися до припинення вогню та завершення війни", – сказали два дипломати, знайомі з переговорами.

Один з українських посадовців розповів, що Зеленський наполягав на зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним, "тому що серйозна розмова про припинення вбивств і припинення війни має бути проведена з тим, хто зрештою ухвалює рішення в Росії".