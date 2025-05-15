Трамп також не поїде на переговори в Стамбул – Sky News
Президент США Дональд Трамп також не поїде до Туреччини для участі в переговорах між Росією та Україною. Про це повідомляє Sky News із посиланням на неназваного американського чиновника.
Як зазначив співрозмовник телеканалу, рішення було ухвалене після того, як російський диктатор Володимир Путін оголосив склад російської делегації.
Увечері 14 травня Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів щодо російсько-української війни у Туреччині. Розпорядження було опубліковано на сайті Кремля.
Делегацію очолить помічник президента РФ Володимир Мединський, який вже брав участь у переговорах у Стамбулі у 2022 році.
- 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії".
- Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі й чекатиме його там.
- 13 травня Пєсков заявив, що імена представників Росії на переговорах з Україною у Стамбулі буде озвучено лише тоді, коли Путін "вважатиме це за потрібне".
- WP писав, що Росію на переговорах у Туреччині можуть представити глава МЗС Лавров і помічник Путіна із зовнішньої політики Ушаков.