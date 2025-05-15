Трамп також не поїде на переговори в Стамбул – Sky News

Після оголошення складу російської делегації для переговорів у Туреччині президент США відмовився від візиту, повідомляє телеканал

Дональд Трамп (Фото: AL DRAGO/EPA)

Президент США Дональд Трамп також не поїде до Туреччини для участі в переговорах між Росією та Україною. Про це повідомляє Sky News із посиланням на неназваного американського чиновника.

Як зазначив співрозмовник телеканалу, рішення було ухвалене після того, як російський диктатор Володимир Путін оголосив склад російської делегації.

Увечері 14 травня Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів щодо російсько-української війни у Туреччині. Розпорядження було опубліковано на сайті Кремля.

Делегацію очолить помічник президента РФ Володимир Мединський, який вже брав участь у переговорах у Стамбулі у 2022 році.