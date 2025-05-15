Трамп также не поедет на переговоры в Стамбул – Sky News

После оглашения состава российской делегации для переговоров в Турции президент США отказался от визита, сообщает телеканал

Дональд Трамп (Фото: AL DRAGO/EPA)

Президент США Дональд Трамп также не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Как отметил источник, решение было принято после того, как российский диктатор Владимир Путин объявил состав российской делегации.

Вечером 14 мая Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров по российско-украинской войне в Турции. Распоряжение было опубликовано на сайте Кремля.

Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, уже участвовавший в переговорах в Стамбуле в 2022 году.