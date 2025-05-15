Трамп также не поедет на переговоры в Стамбул – Sky News
Президент США Дональд Трамп также не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Как отметил источник, решение было принято после того, как российский диктатор Владимир Путин объявил состав российской делегации.
Вечером 14 мая Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров по российско-украинской войне в Турции. Распоряжение было опубликовано на сайте Кремля.
Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, уже участвовавший в переговорах в Стамбуле в 2022 году.
- 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России".
- Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там.
- 13 мая Песков заявил, что имена представителей России на переговорах с Украиной в Стамбуле будут озвучены только тогда, когда Путин "считает это нужным".
- WP писал, что Россию на переговорах в Турции могут представить глава МИД Лавров и помощник Путина по внешней политике Ушаков.