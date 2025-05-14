От России на переговоры в Турцию могут поехать Лавров и Ушаков – WP

Участие самого Путина в переговорах маловероятно, сказал прокремлевский аналитик

Сергей Лавров и Юрий Ушаков (Фото: пропагандистские медиа)

Россию на переговорах в Турции будет представлять министр иностранных дел государства-агрессора Сергей Лавров и помощник российского диктатора Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного бывшего кремлевского чиновника.

Прокремлевский аналитик Сергей Марков отметил, что прямые переговоры между Путиным и президентом Владимиром Зеленским маловероятны.

"Приедет ли Путин в Стамбул сейчас для переговоров – зависит от Трампа и от того, готов ли Трамп взять на себя ответственность за поведение Зеленского", – сказал прокремлевский аналитик.

От американской стороны в Стамбул приедут госсекретарь США Марко Рубио и специальные посланники Стив Уиткофф и Кит Келлог. Келлог отмечал, что президент США Дональд Трамп прилетит на переговоры, если на встречу приедет Путин.