От России на переговоры в Турцию могут поехать Лавров и Ушаков – WP
Россию на переговорах в Турции будет представлять министр иностранных дел государства-агрессора Сергей Лавров и помощник российского диктатора Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного бывшего кремлевского чиновника.
Прокремлевский аналитик Сергей Марков отметил, что прямые переговоры между Путиным и президентом Владимиром Зеленским маловероятны.
"Приедет ли Путин в Стамбул сейчас для переговоров – зависит от Трампа и от того, готов ли Трамп взять на себя ответственность за поведение Зеленского", – сказал прокремлевский аналитик.
От американской стороны в Стамбул приедут госсекретарь США Марко Рубио и специальные посланники Стив Уиткофф и Кит Келлог. Келлог отмечал, что президент США Дональд Трамп прилетит на переговоры, если на встречу приедет Путин.
- 11 мая Зеленский заявил, что готов лично встретиться с Путиным в Турции 15 мая.
- 13 мая он это подтвердил и подчеркнул, что другие форматы переговоров украинская сторона не прорабатывала. Зеленский также встретится с Эрдоганом – говорит, они сделают "все возможное" для того, чтобы встреча с Путиным состоялась.
- 13 мая Песков заявил, что имена представителей России на переговорах с Украиной в Стамбуле будут озвучены только тогда, когда сам российский диктатор "сочтет это нужным".