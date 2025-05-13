Путін "ухиляється" і "заплутує" мирні переговори – глава МЗС Британії

Девід Леммі вважає, що для початку перемовин повинно бути припинення вогню

Девід Леммі (Фото: Neil Hall/EPA)

Російський диктатор Володимир Путін ухиляється від мирних переговорів з Україною та заплутує їх. Про це під час виступу в Палаті громад повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, передає газета Independent.

У очільника британської дипломатії запитали, які кроки вживає Лондон, щоб президент США Дональд Трамп залишався "відданим захисту територіальної цілісності" та щоб Білий дім розумів, що дозвіл Путіну "процвітати" в Україні сприятиме майбутнім вторгненням.

У відповідь Леммі згадав про телефонний дзвінок Трампу під час візиту європейських лідерів, зокрема прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера, до Києва.

Глава британського МЗС додав, що "ми вітаємо бажання отримати міцний мир, але для того, щоб брати участь у цих переговорах, як мені здається, має бути припинення вогню".

"І це Путін ухиляється, це Путін заплутує, і ми повинні виявити це завдяки нашому багаторічному досвіду ретельного вивчення цієї конкретної особи", – акцентував Леммі.

На пресконференції у Кремлі в ніч проти 11 травня Путін запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов.

запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Зеленський заявив , що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися.

Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі й чекатиме його там.

Трамп допустив, що також міг би прилетіти на переговори, хоча Путін досі не сказав, чи буде він на них присутній.