Участь самого Путіна в перемовинах малоймовірна, сказав прокремлівський аналітик

Сергій Лавров та Юрій Ушаков (Фото: пропагандистські медіа)

Росію на перемовинах у Туреччині представлятиме міністр закордонних справ держави-агресорки Сергій Лавров і помічник російського диктатора Володимира Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков. Про це пише The Washington Post з посиланням на високопоставленого колишнього кремлівського чиновника.

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Прокремлівський аналітик Сергій Марков зазначив, що прямі переговори між Путіним і президентом Володимиром Зеленським малоймовірні.

"Чи приїде Путін до Стамбула зараз для переговорів – залежить від Трампа і від того, чи готовий Трамп взяти на себе відповідальність за поведінку Зеленського", – сказав прокремлівський аналітик.

Від американської сторони до Стамбулу приїдуть держсекретар США Марко Рубіо та спеціальні посланці Стів Віткофф і Кіт Келлог. Келлог зазначав, що президент США Дональд Трамп прилетить на переговори, якщо на зустріч приїде Путін.