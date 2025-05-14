Від Росії на переговори до Туреччини можуть поїхати Лавров і Ушаков – WP
Росію на перемовинах у Туреччині представлятиме міністр закордонних справ держави-агресорки Сергій Лавров і помічник російського диктатора Володимира Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков. Про це пише The Washington Post з посиланням на високопоставленого колишнього кремлівського чиновника.
Прокремлівський аналітик Сергій Марков зазначив, що прямі переговори між Путіним і президентом Володимиром Зеленським малоймовірні.
"Чи приїде Путін до Стамбула зараз для переговорів – залежить від Трампа і від того, чи готовий Трамп взяти на себе відповідальність за поведінку Зеленського", – сказав прокремлівський аналітик.
Від американської сторони до Стамбулу приїдуть держсекретар США Марко Рубіо та спеціальні посланці Стів Віткофф і Кіт Келлог. Келлог зазначав, що президент США Дональд Трамп прилетить на переговори, якщо на зустріч приїде Путін.
- 11 травня Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітись із Путіним у Туреччині 15 травня.
- 13 травня він це підтвердив і наголосив, що інші формати перемовин українська сторона не пропрацьовувала. Зеленський також зустрінеться з Ердоганом – каже, вони зроблять "все можливе" для того, щоб зустріч із Путіним відбулася.
- 13 травня Пєсков заявив, що імена представників Росії на переговорах з Україною у Стамбулі буде озвучено лише тоді, коли сам російський диктатор "вважатиме це за потрібне".