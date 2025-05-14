В состав делегации вошли преимущественно помощники и заместители

Диктатор Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин утвердил состав делегации РФ по переговорам по российско-украинской войне в Турции. Распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

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В состав российской делегации вошли:

– помощник "президента" РФ Владимир Мединский, возглавивший делегацию;

– заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин;

– начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков;

– заместитель министра обороны РФ Александр Фомин;

Кроме того, российская делегация будет сопровождаться так называемыми экспертами, среди которых:

– первый заместитель начальника информации управления Генштаба РФ Алексей Зорин;

– заместитель начальника управления "президента" по гуманитарной политике Екатерина Подобреевская;

– директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Александр Полищук;

– заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Виктор Шевцов.

Мединский принимал участие в проваленных переговорах между РФ и Украиной в Стамбуле весной 2022 года.

В июне 2024 года Служба безопасности Украины заочно сообщила ему и ректору Института международных отношений Министерства иностранных дел РФ Анатолию Торкунову о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ.