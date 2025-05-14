Путин не едет в Стамбул. Отправит Мединского, главу ГРУ и других: список
Российский диктатор Владимир Путин утвердил состав делегации РФ по переговорам по российско-украинской войне в Турции. Распоряжение опубликовано на сайте Кремля.
В состав российской делегации вошли:
– помощник "президента" РФ Владимир Мединский, возглавивший делегацию;
– заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин;
– начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков;
– заместитель министра обороны РФ Александр Фомин;
Кроме того, российская делегация будет сопровождаться так называемыми экспертами, среди которых:
– первый заместитель начальника информации управления Генштаба РФ Алексей Зорин;
– заместитель начальника управления "президента" по гуманитарной политике Екатерина Подобреевская;
– директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Александр Полищук;
– заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Виктор Шевцов.
Мединский принимал участие в проваленных переговорах между РФ и Украиной в Стамбуле весной 2022 года.
В июне 2024 года Служба безопасности Украины заочно сообщила ему и ректору Института международных отношений Министерства иностранных дел РФ Анатолию Торкунову о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ.
- 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России".
- Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там.
- 13 мая Песков заявил, что имена представителей России на переговорах с Украиной в Стамбуле будут озвучены только тогда, когда Путин "сочтет это нужным".
- WP пишет, что Россию на переговорах в Турции могут представить глава МИД Лавров и помощник Путина по внешней политике Ушаков.