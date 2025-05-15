Росія вже запускає брехню про Стамбул: почала з часу старту перемовин

Володимир Путін (Фото: EPA)

Росіяни закидають у медіа брехню про "початок перемовин у Туреччині" о 10:00 за московським часом. Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко спростував це.

Про такий час старту перемовин повідомили російські пропагандистські ресурси із посиланням на "джерело".

Коваленко наголосив, що це не відповідає дійсності, такий час не був запланований.

"Не виключено, що росіяни просто хочуть маніпулювати темою перемовин. Бо вже їх пропагандисти пишуть, що "перемовини потрібні всім, окрім України". На це і розрахунок", – заявив керівник ЦПД.

Він додав, що рух до миру не потрібен лише Росії, яка всіляко уникає припинення вогню на 30 днів і "нормального діалогу" та поширює брехню.

Російські пропагандисти з ТАСС о 08:16 із посиланням на джерело повідомили, що делегація РФ уже прибула до Стамбула.

Також російські ресурси із посиланням на канцелярію президента Туреччини Реджепа Ердогана поширюють його розклад: близько 13:00 той має зустріти президента Володимира Зеленського.

ДОПОВНЕНО О 11:47. Прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова повідомила пропагандистським медіа, що переговори у Стамбулі нібито перенесено на другу половину дня "з ініціативи турецької сторони".

Увечері 14 травня Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів щодо російсько-української війни у Туреччині. Сам він до Стамбула не поїде.

Згодом стало відомо, що Трамп також не поїде до Туреччини для участі в переговорах.

15 травня стало відомо, що Зеленський був готовий відмовитися від переговорів з Росією у Стамбулі, проте американські та європейські посадовці переконали його поїхати.