В Британии обратили внимание, что РФ на переговорах представит делегация "низкого уровня"
Партнеры Украины обратили внимание, что Россия направила на переговоры в Турцию представителей "низкого уровня". Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, выступая перед неформальной встречей глав МИД членов НАТО в Турции, передает газета The Guardian.
"Мы приезжаем с единственным посланием – поддерживать Украину и гарантировать справедливый и продолжительный, крепкий мир", – заявил глава британской дипломатии.
Лэмми отметил, что готовность к этому миру демонстрирует присутствие президента Владимира Зеленского в Турции.
"И, конечно, мы внимательно следили, направляясь на эти переговоры, обращая внимание на российских лиц низкого уровня, которые приезжают, чтобы представлять российскую сторону", – сказал министр.
- Вечером 14 мая Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров о российско-украинской войне в Турции. Сам он в Стамбул не поедет.
- Позже стало известно, что Трамп также не поедет в Турцию для участия в переговорах.