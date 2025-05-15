В Британии обратили внимание, что РФ на переговорах представит делегация "низкого уровня"
Дэвид Лэмми (Фото: Erdem Sahin / EPA)

Партнеры Украины обратили внимание, что Россия направила на переговоры в Турцию представителей "низкого уровня". Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, выступая перед неформальной встречей глав МИД членов НАТО в Турции, передает газета The Guardian.

"Мы приезжаем с единственным посланием – поддерживать Украину и гарантировать справедливый и продолжительный, крепкий мир", – заявил глава британской дипломатии.

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Лэмми отметил, что готовность к этому миру демонстрирует присутствие президента Владимира Зеленского в Турции.

"И, конечно, мы внимательно следили, направляясь на эти переговоры, обращая внимание на российских лиц низкого уровня, которые приезжают, чтобы представлять российскую сторону", – сказал министр.

  • Вечером 14 мая Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров о российско-украинской войне в Турции. Сам он в Стамбул не поедет.
  • Позже стало известно, что Трамп также не поедет в Турцию для участия в переговорах.
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