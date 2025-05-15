У Британії звернули увагу, що РФ на переговорах представлятиме делегація "низького рівня"

Девід Леммі зазначив, що готовність до миру демонструє присутність Володимира Зеленського у Туреччині

Девід Леммі (Фото: Erdem Sahin / EPA)

Партнери України звернули увагу, що Росія спрямувала на переговори до Туреччини представників "низького рівня". Про це повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, виступаючи перед неформальною зустріччю очільників МЗС членів НАТО у Туреччині, передає газета The Guardian.

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"Ми приїжджаємо з єдиним посланням – підтримувати Україну та гарантувати справедливий і тривалий, міцний мир", – заявив глава британської дипломатії.

Леммі зазначив, що готовність до цього миру демонструє присутність президента Володимира Зеленського у Туреччині.

"І, звичайно, ми уважно стежили, прямуючи на ці переговори, звертаючи увагу на російських осіб низького рівня, які приїжджають, щоб представляти російську сторону", – сказав міністр.

Увечері 14 травня Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів щодо російсько-української війни у Туреччині. Сам він до Стамбула не поїде.

Згодом стало відомо, що Трамп також не поїде до Туреччини для участі в переговорах.