Трамп заявив, що без його зустрічі із Путіним зсуву у переговорах не буде
Президент США Дональд Трамп заявив, що без його зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним зрушень у процесі мирних переговорів щодо російсько-української війни не відбудеться. Про це повідомляє Reuters.
Заяву Трамп зробив перед приземленням в Об’єднаних Арабських Еміратах, куди він вирушив у межах подорожі на Близький Схід.
"Нічого не станеться, доки ми з Путіним не зустрінемося", – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One.
ДОПОВНЕНО О 15:47. Як повідомляє CNN, Трамп заявив, що не розчарований тим, що до складу російської делегації, відправленої до Туреччини у четвер для переговорів на високому рівні з Україною, не входив Путін.
"Я нічим не розчарований. А чому б я мав бути розчарованим? Ми щойно отримали $ 4 трильйони, а ви розчаровані делегацією? Я нічого не знаю про делегацію, я навіть не перевіряв".
Раніше Трамп заявляв, що Путін не приїхав на переговори у Стамбул, бо там "не буде його". Трамп сказав, що готовий приїхати в Стамбул для переговорів 16 травня.
- Увечері 14 травня Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів щодо російсько-української війни у Туреччині. Сам він до Стамбула не поїде.
- Згодом стало відомо, що Трамп також не поїде до Туреччини для участі в переговорах.