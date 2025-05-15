Трамп заявив, що без його зустрічі із Путіним зсуву у переговорах не буде

Коли та де може відбутися зустріч, президент США не сказав

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER/ EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що без його зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним зрушень у процесі мирних переговорів щодо російсько-української війни не відбудеться. Про це повідомляє Reuters.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Заяву Трамп зробив перед приземленням в Об’єднаних Арабських Еміратах, куди він вирушив у межах подорожі на Близький Схід.

"Нічого не станеться, доки ми з Путіним не зустрінемося", – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One.

ДОПОВНЕНО О 15:47. Як повідомляє CNN, Трамп заявив, що не розчарований тим, що до складу російської делегації, відправленої до Туреччини у четвер для переговорів на високому рівні з Україною, не входив Путін.

"Я нічим не розчарований. А чому б я мав бути розчарованим? Ми щойно отримали $ 4 трильйони, а ви розчаровані делегацією? Я нічого не знаю про делегацію, я навіть не перевіряв".

Раніше Трамп заявляв, що Путін не приїхав на переговори у Стамбул, бо там "не буде його". Трамп сказав, що готовий приїхати в Стамбул для переговорів 16 травня.