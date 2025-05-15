Трамп заявив, що Путін не приїхав на переговори у Стамбул, бо його там не буде

Натомість президент США сказав, що готовий приїхати в Стамбул для переговорів 16 травня

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін не приїхав на переговори у Стамбул, бо там не буде його. Про це американський президент заявив у Катарі, передає Sky News.

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Відповідаючи на запитання журналістів про відмову Путіна їхати до Туреччини, Трамп відповів: "Чому він мав приїхати, якщо я не їду?"

"Я не думав, що Путін зможе поїхати, якщо мене там не буде", – заявив президент США.

Він також сказав, що готовий приїхати в Стамбул 16 травня для переговорів "якщо буде потрібно".