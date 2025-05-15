Трамп заявив, що Путін не приїхав на переговори у Стамбул, бо його там не буде
Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін не приїхав на переговори у Стамбул, бо там не буде його. Про це американський президент заявив у Катарі, передає Sky News.
Відповідаючи на запитання журналістів про відмову Путіна їхати до Туреччини, Трамп відповів: "Чому він мав приїхати, якщо я не їду?"
"Я не думав, що Путін зможе поїхати, якщо мене там не буде", – заявив президент США.
Він також сказав, що готовий приїхати в Стамбул 16 травня для переговорів "якщо буде потрібно".
- Увечері 14 травня Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів щодо російсько-української війни у Туреччині. Сам він до Стамбула не поїде.
- Згодом стало відомо, що Трамп також не поїде до Туреччини для участі в переговорах.
- 13 травня Трамп заявив, що Рубіо відвідає можливі україно-російські переговори у Туреччині 15 травня.
- 14 травня Сибіга зустрівся в Анталії з Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом. Метою зустрічі було донести бачення Зеленського щодо мирних зусиль і скоординувати позиції.