Сибіга зустрівся з Рубіо та Гремом напередодні переговорів у Стамбулі
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся в Анталії з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом. Про це очільник українського МЗС повідомив у соцмережі X.
Сибіга зазначив, що метою зустрічі було донести бачення президента Володимира Зеленського щодо мирних зусиль і скоординувати позиції протягом цього критично важливого тижня.
Під час зустрічі сторони детально обговорили "логіку подальших кроків і поділилися нашими підходами".
"Я підтвердив тверду й послідовну відданість України мирним зусиллям президента США Дональда Трампа та подякував Сполученим Штатам за їхню участь. Ми готові розвивати нашу співпрацю конструктивним і взаємовигідним чином", – розповів Сибіга.
Глава МЗС зауважив, що вкрай важливо, щоб Росія відповіла взаємністю на конструктивні кроки України.
"Поки що вона цього не зробила. Москва повинна розуміти, що відмова від миру має свою ціну", – підсумував він.
- 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії".
- Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі й чекатиме його там.
- Увечері 14 травня Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів щодо російсько-української війни у Туреччині. Розпорядження було опубліковано на сайті Кремля.
- Згодом стало відомо, що президент США Трамп також не поїде до Туреччини для участі в переговорах між Росією та Україною.