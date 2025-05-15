Сибіга зустрівся з Рубіо та Гремом напередодні переговорів у Стамбулі

Під час зустрічі сторони детально обговорили логіку подальших кроків, зазначив очільник МЗС

Андрій Сибіга, Марко Рубіо та Ліндсі Грем (Фото: x.com/andrii_sybiha)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся в Анталії з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом. Про це очільник українського МЗС повідомив у соцмережі X.

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Сибіга зазначив, що метою зустрічі було донести бачення президента Володимира Зеленського щодо мирних зусиль і скоординувати позиції протягом цього критично важливого тижня.

Під час зустрічі сторони детально обговорили "логіку подальших кроків і поділилися нашими підходами".

Зустріч Сибіги з американськими колегами в Анталії (Фото: twitter.com/andrii_sybiha)

Зустріч Сибіги з американськими колегами в Анталії (Фото: twitter.com/andrii_sybiha)

"Я підтвердив тверду й послідовну відданість України мирним зусиллям президента США Дональда Трампа та подякував Сполученим Штатам за їхню участь. Ми готові розвивати нашу співпрацю конструктивним і взаємовигідним чином", – розповів Сибіга.

Глава МЗС зауважив, що вкрай важливо, щоб Росія відповіла взаємністю на конструктивні кроки України.

"Поки що вона цього не зробила. Москва повинна розуміти, що відмова від миру має свою ціну", – підсумував він.