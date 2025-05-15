Трамп заявил, что без его встречи с Путиным сдвига в переговорах не будет

Когда и где может состояться встреча, президент США не сказал

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER/ EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что без его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным сдвигов в процессе мирных переговоров по поводу российско-украинской войны не произойдет. Об этом сообщает Reuters.

Заявление Трамп сделал перед приземлением в Объединенных Арабских Эмиратах, куда он отправился в рамках поездки на Ближний Восток.

"Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся", – сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.

ДОПОЛНЕНО В 15:47. Как сообщает CNN, Трамп заявил, что не разочарован тем, что в состав российской делегации, отправленной в Турцию в четверг для переговоров на высоком уровне с Украиной, не входил Путин.

"Я ничем не разочарован. А почему я должен быть разочарован? Мы только что получили $4 триллиона, а вы разочарованы делегацией? Я ничего не знаю о делегации, я даже не проверял".

Ранее Трамп заявлял, что Путин не приехал на переговоры в Стамбул, потому что там "не будет его". Трамп сказал, что готов приехать в Стамбул для переговоров 16 мая.