Рубио: США не имеют высоких ожиданий от переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле
Государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что Соединенные Штаты не ожидают прорыва от переговоров российской и украинской стороны в Стамбуле. Он считает, что единственный способ этого добиться – личная встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Об этом он сказал во время визита в Турцию, передает The Guardian.
Рубио сообщил, что в пятницу, 16 мая, планирует встретиться с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и высокопоставленной украинской делегацией в Стамбуле.
Он также добавил, что отдельные переговоры состоятся между другими американскими чиновниками и российской делегацией "низшего уровня".
"Я надеюсь, что эти переговоры состоятся между Украиной и Россией с участием турецких коллег, а также кого-то из нашей команды или членов нашей команды на соответствующем уровне", – сказал госсекретарь США.
Он заявил, что Соединенные Штаты не ожидают прорыва от переговоров российской и украинской сторон.
"Хочу быть откровенным, у нас нет высоких ожиданий по поводу того, что произойдет завтра", – сказал он.
Рубио повторил слова Трампа о том, что смещение в мирных переговорах возможно только при личной встрече президента США и российского диктатора.
- 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России".
- Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там. А 13 мая президент подтвердил визит в Турцию и анонсировал переговоры с Эрдоганом.
- В Британии обратили внимание, что Россия направила на переговоры в Турцию представителей "низкого уровня". Сам Зеленский назвал уровень российской делегации в Турции "бутафорским".
- Президент заявил, что время начала переговоров с российской делегацией в Стамбуле по поводу российско-украинской войны неизвестно. Потому украинская делегация планирует оставаться в Стамбуле до конца следующего дня, 16 мая.