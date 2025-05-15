Рубио: США не имеют высоких ожиданий от переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле

Госсекретарь США не намерен встречаться с российской делегацией в Турции

Марко Рубио (Фото: JACK GUEZ/EPA)

Государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что Соединенные Штаты не ожидают прорыва от переговоров российской и украинской стороны в Стамбуле. Он считает, что единственный способ этого добиться – личная встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Об этом он сказал во время визита в Турцию, передает The Guardian.

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Рубио сообщил, что в пятницу, 16 мая, планирует встретиться с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и высокопоставленной украинской делегацией в Стамбуле.

Он также добавил, что отдельные переговоры состоятся между другими американскими чиновниками и российской делегацией "низшего уровня".

"Я надеюсь, что эти переговоры состоятся между Украиной и Россией с участием турецких коллег, а также кого-то из нашей команды или членов нашей команды на соответствующем уровне", – сказал госсекретарь США.

Он заявил, что Соединенные Штаты не ожидают прорыва от переговоров российской и украинской сторон.

"Хочу быть откровенным, у нас нет высоких ожиданий по поводу того, что произойдет завтра", – сказал он.

Рубио повторил слова Трампа о том, что смещение в мирных переговорах возможно только при личной встрече президента США и российского диктатора.