Переговори у Стамбулі: заплановані дві зустрічі у різних форматах

Ілюстративне фото: @anadoluagency

16 травня у Стамбулі заплановані дві зустрічі делегацій України, Росії, Туреччини та США для переговорів щодо припинення російсько-української війни. Про це повідомило державне турецьке агентство Anadolu.

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Згідно із графіком, перша зустріч розпочнеться о 10:45 за місцевим часом (такий самий час у Києві). Переговори відбудуться у тристоронньому форматі між делегаціями України, США і Туреччини.

Друга зустріч запланована на 12:30, коли відбудуться тристоронні переговори делегацій України, Росії та Туреччини.

Згідно з цим графіком, делегація США вирішила не зустрічатися із представниками Росії.

Переговори відбудуться в резиденції президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Долмабахче.