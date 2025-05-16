Переговори у Стамбулі: заплановані дві зустрічі у різних форматах
16 травня у Стамбулі заплановані дві зустрічі делегацій України, Росії, Туреччини та США для переговорів щодо припинення російсько-української війни. Про це повідомило державне турецьке агентство Anadolu.
Згідно із графіком, перша зустріч розпочнеться о 10:45 за місцевим часом (такий самий час у Києві). Переговори відбудуться у тристоронньому форматі між делегаціями України, США і Туреччини.
Друга зустріч запланована на 12:30, коли відбудуться тристоронні переговори делегацій України, Росії та Туреччини.
Згідно з цим графіком, делегація США вирішила не зустрічатися із представниками Росії.
Переговори відбудуться в резиденції президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Долмабахче.
- 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України й Росії".
- Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі та чекатиме на нього там. А 13 травня президент підтвердив візит до Туреччини й анонсував переговори з Ердоганом.
- У Британії звернули увагу, що Росія спрямувала на переговори до Туреччини представників "низького рівня". А сам Зеленський назвав рівень російської делегації в Туреччині "бутафорським".
- 15 травня Зеленський заявив, що через повагу до партнерів все ж скерував українську делегацію у Стамбул. Ввечері він затвердив склад української делегації для участі у переговорах з Росією в Стамбулі 15-16 травня.