Переговори у Стамбулі: заплановані дві зустрічі у різних форматах
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16 травня у Стамбулі заплановані дві зустрічі делегацій України, Росії, Туреччини та США для переговорів щодо припинення російсько-української війни. Про це повідомило державне турецьке агентство Anadolu.

Згідно із графіком, перша зустріч розпочнеться о 10:45 за місцевим часом (такий самий час у Києві). Переговори відбудуться у тристоронньому форматі між делегаціями України, США і Туреччини.

Друга зустріч запланована на 12:30, коли відбудуться тристоронні переговори делегацій України, Росії та Туреччини.

Згідно з цим графіком, делегація США вирішила не зустрічатися із представниками Росії.

Переговори відбудуться в резиденції президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Долмабахче.

  • 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України й Росії".
  • Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі та чекатиме на нього там. А 13 травня президент підтвердив візит до Туреччини й анонсував переговори з Ердоганом.
  • У Британії звернули увагу, що Росія спрямувала на переговори до Туреччини представників "низького рівня". А сам Зеленський назвав рівень російської делегації в Туреччині "бутафорським".
  • 15 травня Зеленський заявив, що через повагу до партнерів все ж скерував українську делегацію у Стамбул. Ввечері він затвердив склад української делегації для участі у переговорах з Росією в Стамбулі 15-16 травня.
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