Зеленський: Українська делегація вирушає у Стамбул

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація вирушить у Стамбул для зустрічі з російською делегацією. Про це він сказав на брифінгу в Анкарі.

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Очолить делегацію міністр оборони Рустем Умєров. До її складу увійдуть військові та розвідники.

Сам Зеленський до Стамбула не летить.

Як заявив президент, він ухвалив рішення щодо направлення української делегації, попри низький рівень російського представництва, на знак поваги до партнерів.

"Попри достатньо низький рівень представництва, з поваги до президента Трампа, з поваги до високого рівня делегації Туреччини та президента Ердогана я вирішив відправити делегацію", – сказав він.

Він зазначив, що Україна бажає продемонструвати, що готова до перших кроків щодо закінчення війни, а саме припинення вогню.

Зеленський наголосив, що досі вважає, що Росія несерйозно налаштована щодо переговорів.

"Я досі вважаю, що Росія продовжує несерйозно ставитися до цих зустрічей, не хоче закінчувати війну, але будемо сподіватися, що вони продемонструють хоч щось", – сказав Зеленський.

Він додав, що делегація Туреччини також відправиться до Стамбулу. Частково там присутня американська делегація. Зустріч може відбутися вже ввечері 15 травня.