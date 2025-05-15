Зеленский: Украинская делегация отправляется в Стамбул
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация отправится в Стамбул для встреч с российской делегацией. Об этом он сказал на брифинге в Анкаре.
Возглавит делегацию министр обороны Рустем Умеров. В ее состав войдут военные и разведчики.
Сам Зеленский в Стамбул не летит.
Как заявил президент, он принял решение о направлении украинской делегации, несмотря на низкий уровень российского представительства, в знак уважения к партнерам.
"Несмотря на достаточно низкий уровень представительства, из уважения к президенту Трампу, из уважения к высокому уровню делегации Турции и к президенту Эрдогану я решил отправить делегацию", – сказал он.
Он отметил, что Украина желает продемонстрировать, что готова к первым шагам по окончанию войны, а именно к прекращению огня.
Зеленский подчеркнул, что до сих пор считает, что Россия несерьезно настроена относительно переговоров.
"Я до сих пор считаю, что Россия продолжает несерьезно относиться к этим встречам, не хочет заканчивать войну, но будем надеяться, что они продемонстрируют хоть что-нибудь", – сказал Зеленский.
Он добавил, что делегация Турции также отправится в Стамбул. Отчасти там присутствует американская делегация. Встреча может состояться вечером 15 мая.
- 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России".
- Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там. А 13 мая президент подтвердил визит в Турцию и анонсировал переговоры с Эрдоганом.
- В Британии обратили внимание, что Россия направила на переговоры в Турцию представителей "низкого уровня". Сам Зеленский назвал уровень российской делегации в Турции "бутафорским".