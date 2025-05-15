Зеленский: Украинская делегация отправляется в Стамбул

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация отправится в Стамбул для встреч с российской делегацией. Об этом он сказал на брифинге в Анкаре.

Возглавит делегацию министр обороны Рустем Умеров. В ее состав войдут военные и разведчики.

Сам Зеленский в Стамбул не летит.

Как заявил президент, он принял решение о направлении украинской делегации, несмотря на низкий уровень российского представительства, в знак уважения к партнерам.

"Несмотря на достаточно низкий уровень представительства, из уважения к президенту Трампу, из уважения к высокому уровню делегации Турции и к президенту Эрдогану я решил отправить делегацию", – сказал он.

Он отметил, что Украина желает продемонстрировать, что готова к первым шагам по окончанию войны, а именно к прекращению огня.

Зеленский подчеркнул, что до сих пор считает, что Россия несерьезно настроена относительно переговоров.

"Я до сих пор считаю, что Россия продолжает несерьезно относиться к этим встречам, не хочет заканчивать войну, но будем надеяться, что они продемонстрируют хоть что-нибудь", – сказал Зеленский.

Он добавил, что делегация Турции также отправится в Стамбул. Отчасти там присутствует американская делегация. Встреча может состояться вечером 15 мая.