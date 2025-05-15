Зеленский не поедет на переговоры в Стамбул: Путин не прилетел, нечего там делать
Президент Владимир Зеленский не будет присутствовать на переговорах с российской делегацией в Стамбуле. Об этом сообщает AFP со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Сам президент также подтвердил, что ему и ряду членов украинской делегации нечего там делать.
"Начальнику Генштаба, главе Службы безопасности Украины и еще нескольким людям, которые в нашей делегации приехали, и, соответственно, мне нечего делать. Потому что Путин не прилетел. Пока что или совсем – никто этого не знает", – сказал Зеленский на пресс-конференции в Анкаре.
В то же время глава российской делегации в Турции Владимир Мединский заявил, что не исключает компромиссов на переговорах.
"Россия готова к возобновлению переговорного процесса в Стамбуле и возможным компромиссам. Рабочее настроение присутствует", – сказал он в комментарии российским медиа.
- 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России".
- Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там. А 13 мая президент подтвердил визит в Турцию и анонсировал переговоры с Эрдоганом.
- В Британии обратили внимание, что Россия направила на переговоры в Турцию представителей "низкого уровня". А сам Зеленский назвал уровень российской делегации в Турции "бутафорским".