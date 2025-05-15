Зеленский не поедет на переговоры в Стамбул: Путин не прилетел, нечего там делать

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский не будет присутствовать на переговорах с российской делегацией в Стамбуле. Об этом сообщает AFP со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Сам президент также подтвердил, что ему и ряду членов украинской делегации нечего там делать.

"Начальнику Генштаба, главе Службы безопасности Украины и еще нескольким людям, которые в нашей делегации приехали, и, соответственно, мне нечего делать. Потому что Путин не прилетел. Пока что или совсем – никто этого не знает", – сказал Зеленский на пресс-конференции в Анкаре.

В то же время глава российской делегации в Турции Владимир Мединский заявил, что не исключает компромиссов на переговорах.

"Россия готова к возобновлению переговорного процесса в Стамбуле и возможным компромиссам. Рабочее настроение присутствует", – сказал он в комментарии российским медиа.