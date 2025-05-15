Зеленський не поїде на перемовини в Стамбул: Путін не прилетів, нема що там робити

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський не буде присутній на переговорах із російською делегацією в Стамбулі. Про це повідомляє AFP з посиланням на неназваного українського високопосадовця. Сам президент також підтвердив, що йому й низці членів української делегації немає що там робити.

"Начальнику Генштабу, голові Служби безпеки України та ще кільком людям, які в нашій делегації приїхали, і, відповідно, мені немає що робити. Тому що Путін не прилетів. Поки що або зовсім – ніхто цього не знає", – сказав Зеленський на пресконференції в Анкарі.

Водночас голова російської делегації в Туреччині Володимир Мединський заявив, що не виключає компромісів у перемовинах.

"Росія готова до відновлення переговорного процесу в Стамбулі та можливих компромісів. Робочий настрій присутній", – сказав він у коментарі російським медіа.