Зеленський не поїде на перемовини в Стамбул: Путін не прилетів, нема що там робити
Президент Володимир Зеленський не буде присутній на переговорах із російською делегацією в Стамбулі. Про це повідомляє AFP з посиланням на неназваного українського високопосадовця. Сам президент також підтвердив, що йому й низці членів української делегації немає що там робити.
"Начальнику Генштабу, голові Служби безпеки України та ще кільком людям, які в нашій делегації приїхали, і, відповідно, мені немає що робити. Тому що Путін не прилетів. Поки що або зовсім – ніхто цього не знає", – сказав Зеленський на пресконференції в Анкарі.
Водночас голова російської делегації в Туреччині Володимир Мединський заявив, що не виключає компромісів у перемовинах.
"Росія готова до відновлення переговорного процесу в Стамбулі та можливих компромісів. Робочий настрій присутній", – сказав він у коментарі російським медіа.
- 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України й Росії".
- Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі та чекатиме на нього там. А 13 травня президент підтвердив візит до Туреччини й анонсував переговори з Ердоганом.
- У Британії звернули увагу, що Росія спрямувала на переговори до Туреччини представників "низького рівня". А сам Зеленський назвав рівень російської делегації в Туреччині "бутафорським".